Apple nu mai are voie sa vanda doua tipuri de iPhone in Germania

Producatorul de cipuri a depus garantia in cadrul conditiilor impuse de instanta germana, care a constatat pe 20 decembrie ca Apple a incalcat brevetele Qualcomm pentru tehnologia de reducere a consumului utilizata la smartphoneuri.Apple anuntase anterior ca va retrage modelele iPhone 7 si iPhone 8 din cele 15 magazine detinute in Germania, la intrarea in vigoare a ordinului. Ordinul instantei a intrat in vigoare in momentul in care Qualcomm a depus garantia.Procesul din Germania este a treia actiune majora intreprinsa de Qualcomm pentru a obtine interzicerea comercializarii iPhone-urilor de catre Apple, din cauza incalcarii brevetelor, dupa actiuni similare lansate in Statele Unite si China, si face parte dintr-un litigiu global in care sunt implicate cele doua companii.Potrivit ordinului judecatoresc, Apple trebuie sa opreasca vanzarea telefoanelor respective si importurile pentru toate iPhone-urile care nu respecta brevetele Qualcomm.Un purtator de cuvant al Apple din Germania a reiterat pe email, la solicitarea Reuters, ca grupul intentioneaza sa conteste ordinul judecatoresc si ca, pe perioada apelului, modelele iPhone 7 si iPhone 8 nu vor fi disponibile in magazinele sale.Instanta a mai impus Apple sa recheme iPhone-urile afectate de la revanzatorii care le comercializeaza, potrivit unui comunicat al Qualcomm.Intr-un comunicat anterior referitor la decizia instantei, Apple anuntase ca va continua sa ofere toate modelele de telefoane miilor de retaileri si operatori din Germania, anunt care intra in contradictie directa cu interpretarea data de Qualcomm ordinului."Toate modelele de iPhone-uri vor fi disponibile in continuare prin intermediul operatorilor si revanzatorilor din 4.300 de locatii din Germania", a declarat joi un purtator de cuvant al Apple.Revanzatorul german Gravis a spus ca inca vinde modelele iPhone 7 si iPhone 8 in magazinele sale, precum si online.Apple nu a explicat de ce a crezut ca poate continua sa vanda telefoanele afectate de masura prin intermediul retailerilor din Germania.Reprezentantii tribunalului regional din Munchen nu au fost disponibili pentru comentarii.Anuntul Apple referitor la retragerea iPhone-urilor din magazinele din Germania contrasteaza cu modul in care a tratat problema in China, unde a fost in vigoare o interdictie mult mai larga a vanzarilor de iPhone, in urma unui ordin judecatoresc in litigiul cu Qualcomm. Apple a continuat ca vanda telefoanele in China, afirmand convingerea ca telefoanele indeplinesc conditiile legale.Cu toate acestea, Apple a efectuat o actualizare software, pentru a raspunde ingrijorarilor legate de respectarea deciziilor instantelor chineze.Qualcomm a apreciat ca actualizarile software sunt insuficiente si ca Apple trebuie sa retraga telefoanele. Apple a facut o solicitare in instantei pentru reanalizarea deciziei, dar rezultatul nu a fost inca anuntat.