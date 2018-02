Apple va lansa trei smartphone-uri noi, intre care cel mai mare iPhone din istorie

Cel mai mare iPhone din istorie

Un update pentru iPhone X

Telefoane mai ieftine

Ziare.

com

Cu aceasta noua gama, Apple vrea sa atraga un numar tot mai mare de clienti care sunt interesati de atributele asa-numitelor phablete, dar si pe cei care vor o versiune mai accesibila a iPhone X, au declarat surse din bransa pentru Bloomberg.Apple, care efectueaza deja testele de productie cu furnizorii, ar urma sa anunte noile telefoane in toamna. Este posibil ca planurile sa se mai schimbe, au mai spus sursele citate.In pofida mai multor luni de publicitate intensa, iPhone X nu a confirmat asteptarile referitoare la vanzari, de la debutul sau anul trecut . Apple a vandut 77,3 milioane de iPhone-uri in ultimul trimestru al anului trecut, sub asteptarile analistilor, de 80,2 milioane de unitati.Unii cumparatori au fost descurajati de pretul de 1.000 de dolari al iPhone X, cu toate ca le-a placut designul si chiar daca si-au dorit un telefon mai modern decat iPhone 8. Cu noua gama, Apple vrea sa relanseze vanzarile prin oferirea unui model accesibil tuturor.Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze.Cu un ecran de aproape 6,5 inchi, noul telefon mare al Apple va fi unul dintre cele mai mari smartphone-uri de pe piata.In timp ce carcasa telefonului va fi aproximativ egala cu cea a iPhone 8 Plus, ecranul va fi mai mare cu circa 1 inch, datorita designului edge to edge folosit la iPhone X (este improbabil ca Apple sa se refere la telefon ca la o phableta, termen popularizat de Samsung).Ecranul mai mare ar trebui sa atraga in special utilizatorii business, pentru ca le va permite sa scrie emailuri si sa administreze tabele pe ecranul care va fi aproximativ la fel de mare ca cel al tabletelor mici.La fel ca iPhone 8 Plus, noul dispozitiv va permite probabil deschiderea concomitenta a mai multor ferestre, pentru unele aplicatii.Totusi, telefonul mai mare ar putea sa canibalizeze vanzarile iPad, categorie care a revenit recent la crestere.Phableta are numele de cod D33, a spus o persoana apropiata proiectului, iar unele prototipuri includ o rezolutie a ecranului de 1242x2688. Aceasta ar face ecranul la fel de performant ca cel de 5,8 inchi al iPhone X.Apple mai are in plan sa utilizeze tehnolgia OLED, tipul de ecran mai scump care este inclus in iPhone X.Ca si iPhone X, modelul mai mare va include un scanner de identificare faciala care deblocheaza dispozitivul si permite platile.Apple mai pregateste un update pentru iPhone X de dimensiune normala, numit D32, au spus sursele. Ambele telefoane vor utiliza probabil procesoarele de urmatoarea generatie A12, vor include in continuare margini de inox si vor fi high-end.Apple ia in considerare o versiune in culoarea aurie pentru iPhone X modernizat si pentru modelul mai mare. Compania a incercat sa dezvolte si versiunea aurie pentru actualul model X, dar a renuntat din cauza problemelor de productie.Toate noile iPhone-uri, incepand cu modelul 5s, au avut versiune aurie, inclusiv iPhone 8. Versiunea aurie este atragatoare in special pentru clientii din Asia si ar putea ajuta vanzarile in regiunea respectiva.Cel putin in unele regiuni,. Aceasta ar permite proprietarilor sa isi foloseasca telefoanele in tari cu operatori diferiti, fara sa fie nevoiti sa schimbe cartelele.Aceste dispozitive au devenit mai populare in special in Europa si Asia, unde oamenii de afaceri viziteaza multe tari.Apple nu a luat inca o decizie si ar putea opta sa astepte tehnologia E-SIM, care va conecta telefoanele la retele multiple fara sa fie nevoie de inlocuirea cip-ului.Telefoanele vor avea un sistem de operare actualizat, probabil numit iOS 12, care are nume de cod Peace si care va include functii de realitate augmentata actualizate si o integrare mai mare a asistentului digital Siri, monitorizare digitala a sanatatii si capacitatea de a folosi Amojis in FaceTime.Decizia Apple de a construi si un telefon mai ieftin este o recunoastere a faptului ca actualele modele 8 entry-level seamana prea mult cu iPhone 6 introdus in 2014.Pentru a mentine costurile la un nivel scazut, telefonul mai ieftin va avea tehnologia de ecran LCD smilara cu cea a iPhone 8. Marginile vor fi de aluminiu, iar spatele de sticla, ca iPhone 8, si nu otelul inoxidabil, mai lucios, al iPhone X.Apple a mai incercat in trecut sa vanda telefoane mai ieftine, dar rezultatele au fost slabe.In 2013, compania a lansat iPhone 5c, care avea carcasa din policarbonat si diverse culori. Cumparatorii au descoperit rapid insa ca pentru 100 de dolari in plus pot cumpara un model 5s, care avea carcara de aluminiu, videocamera pentru slow-motion si scaner de amprenta. Apple a renuntat rapid la 5c.De aceasta data, compania incearca ceva diferit: foloseste o carcasa mai ieftina, dar include functii apreciate mult de utilizatori - recunoasterea faciala si ecranul edge to edge.