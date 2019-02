Apple vrea sa faca lumea si mai mare prin realitatea augumentata: Noul iPhone va avea o super camera foto 3D

Imersarea imaginilor virtuale in lumea reala

Sursa: Verizon

In razboiul smartphone-urilor, camera foto a devenit foarte importanta

Ziare.

com

Potrivit unor surse citate de Bloomberg , camera va fi capabila sa recreeze lumea reala.Utilizatorul scaneaza mediul inconjurator. Apoi, gratie tehnologiei 3D, telefonul va reda o imagine fidela, ce va fi proiectata in afara telefonului.Raza de actiune va fi de maximum 4,5 metri.Este o imbunatatire considerabila fata de modulul 3D cu care e dotatata actuala generatie de iPhone, ce opereaza la o distanta de doar 50 de cm si e folosita in principal pentru recunoasterea faciala.Noul sistem al Apple foloseste un scaner cu laser, o tehnologie mult mai performanta decat cea folosita in prezent. Aceasta presupune proiectarea punct cu punct a obiectelor si isi pierde din eficienta pe distante lungi, mai arata sursele citate de Bloomberg.Prin urmare, viitorul iPhone va beneficia de o realitate augumentata mai performanta, caci imaginea virtuala a obiectelor va fi mai precisa.Pentru noul telefon, Apple mai pregateste un sistem de trei camere foto si un procesor foarte puternic.Cam asta ar fi definitia realitaii augumentate.Iar deja AR-ul este folosit cu succes in unele domenii. De exemplu, daca scanezi cu telefonul o cladire, atunci iti va aparea o lista cu detalii legate de structura respectiva. Sau, un mecanic poate vedea instructiunile de reparare in timp ce lucreaza la o masina defecta. Unii sustin ca va avea mai multe aplicatii practice decat realitatea virtuala, iar Tim Cook vrea sa testeze aceasta teorie.Exista unele zvonuri potrivit carora Apple urmareste, in fapt, sa lanseze in 2020 o pereche de ochelari AR. Un purtator de cuvant al companiei nu a vrut sa faca, insa, comentarii pe acesta tema.Piata smartphone-urilor este suprasaturata, astfel ca din ce in ce mai mult, pentru un utilizator care vrea sa-si schimbe telefonul, conteaza calitatea superioara a pozelor. Chiar daca iPhone-urile nu au cele mai bune camere foto de pe piata din punct de vedere tehnic , acestea sunt dotate cu tot felul de functii (Portrait Mode, de exmplu), care nu numai ca imbunatatesc fotografiile, ci le ofera utilizatorilor ocazia sa se simta ca niste profesionisti.Astfel, un sistem de trei camere foto la viitorul iPhone va putea capta un camp vizual mai mare si va avea un zoom mai bun. De asemenea, ar putea fi capabil sa adauge un obiect intr-o poza sau video.Cel mai probabil, Apple va pastra traditia si va lansa noul iPhone in septembrie.