Cel mai tare iPhone intrece Huawei, Samsung si altii. Cum reuseste asta?

In editorialul meu despre iPhone Xs n-am mentionat poate cel mai important telefon de anul acesta: iPhone Xr. A fost o decizie deliberata. Am vorbit despre cel mai important iPhone, nu despre ce crede Apple ca e alternativa perfecta la Android ca pret si performanta. E timpul unei analize pe iPhone Xr.Oficial, in Statele Unite ale Americii, iPhone Xr are un pret de pornire de 750 de dolari. De banii acestia primesti urmatoarele: ecran de 6,1 inci IPS LCD, stocare de 64 GB, 3 GB de memorie RAM, incarcare wireless, procesor A12 Bionic cu sase nuclee (doua de performanta, patru de autonomie), camera foto de 12 megapixeli cu f/1.8 si acces la cele mai noi aplicatii si sisteme de operare Apple.Din toata lista de specificatii conteaza urmatoarele: ecranul, camera foto, procesorul si Face ID.Foloseste acelasi ecran de pe ultimele telefoane Apple de pana la iPhone X, are cel mai puternic procesor si camera foto care nu dezamageste (desi nu e chiar duoul de pe seria Xs) . Iar Face ID e cel mai performant sistem de autentificare faciala.Ca pret, Apple l-a anuntat deja mai ieftin decat iPhone 8 Plus , ceea ce iti arata unde crede ca isi face loc telefonul.