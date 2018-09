Componentele iPhone XS Max costa de trei ori mai putin ca pretul de magazin al telefonului

Iata diferenta dintre costurile de productie ale iPhone XS Max si iPhone X

Modelul folosit pentru "disecare" de cei de la Tech Insights este cel cu memorie interna de 256GB, care costa 1.249 de dolari in magazinele din SUA.Insa pretul componentelor ar fi de 453 de dolari, conform informatiilor obtinute de sursa citata. Este mai mare, ce-i drept, decat in cazul lui iPhone X , lansat anul trecut: 395,44 de dolari. Dar Apple tot ramane cu o suma frumusica, anume 796 de dolari, in buzunar, pentru marketing, dezvoltare, profit si altele.La XS Max, cele mai scumpe parti sunt ecranul (90,5 de dolari), camera foto (44 dolari), memoria interna (64,5 de dolari), procesorul (72 de dolari) si carcasa (58 de dolari).Cateva dintre componente sunt mai scumpe ca la iPhone X pentru ca Apple a facut cateva schimbari care au afectat implicit si costurile de productie: ecranul si bateria sunt mai mari, procesorul e nou, telefonul are mai multa memorie interna, iar unele piese de legatura sunt diferite.Odata cu XS Max, Apple a renuntat la tehnologia Touch ID (care iti permitea sa deschizi meniuri diferite in functie de cat de tare apasai pe ecran), productia acesteia costand 10 dolari.La liber, eMag vinde iPhone XS Max la urmatoarele preturi:La liber, QuickMobile vinde iPhone XS Max la urmatoarele preturi:La liber, Altex vinde iPhone XS Max la urmatoarele preturi:Operatorul Telekom anunta ca, pentru versiunea XS Max, pretul de comercializare va fi de 5.899 lei, cu 64 GB spatiu de stocare, iar la portare, impreuna cu abonamentul Mobil 16, pretul telefonului va fi de 4.689 de lei.Oferta promovata de Vodafone pentru iPhone XS Max de 64GB este de 335 de euro (cam 1.600 de lei), cu abonamentul Super Red 54 pentru doi ani. Fara contract, telefonul costa 1.289 de euro (cam 6.050 de lei).La Orange , pretul standard e 1.359 de euro pentru modelul cu 64GB, adica peste 6.300 de lei, iar cu abonamentul ME 45 costa 855 de euro (4.000 de lei), cu contract pe doi ani.Reamintim ca, odata cu iPhone XS Max, Apple a lansat si o versiune mai mica (iPhone XS), precum si una mai ieftina (iPhone XR) a noului smartphone