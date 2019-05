Motivul pentru care Apple e data in judecata de clienti: Ar fi vandut datele fara acordul lor

Ziare.

Reclamantii cer daune in valoare de 5 milioane de dolari, potrivit documentelor depuse vineri la un tribunal din districtul California.Leigh Wheaton, Jill Paul si Trevor Paul, utilizatori iTunes din Rhode Island si Michigan, au depus plangeri in care sustin ca, in ciuda faptului ca Apple are o campanie privind apararea informatiilor cu caracter personal, a preluat si vandut informatii unor terti.In documente se mai arata ca Apple isi suplimenteaza veniturile prin vanzarea, imprumutarea si transmiterea catre terti ale informatiilor privind muzica pe care clientii sai o cumpara de pe iTunes Store.Datele la care este facut referire sunt numele complete, adresele domiciliilor, genul si, in anumite cazuri, titluri de inregistrari cumparate de pe iTunes Store, apoi inmagazinate in dispozitivele clientilor.Mai este adusa acuzatia ca, dupa ce Apple ofera aceste informatii, cei care beneficiaza de datele referitoare la muzica le combina cu unele personale ale clientilor Apple si le revand.Compania americana este acuzata si ca a vandut, inchiriat, transmis sau dezvaluit informatii personale privind muzica ascultata de milioane de clienti catre dezvoltatri de diverse aplicatii mobile disponibile pentru descarcare in App Store, precum si catre agregatori de date si alti terti.Politica de confidentialitate a Apple presupune ca sunt colectate doar "informatiile cu carecter nepersonal" care nu sunt direct legate de utilizatori individuali, care nu permit asocierea directa cu un anumit individ.In plus, compania isi rezerva dreptul de a colecta, folosi, transfera si dezvalui aceste informatii nepersonale in orice scop. Pe pagina dedicata confidentialitatii, Apple sustine ca informatiile pe care le poate colecta cuprind activitatile de pe iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store for Apple TV si iBooks Stores, intre altele.Apple mai explica faptul ca informatiile sunt agregate si "folosite pentru a ne ajuta sa oferim informatii mai utile clientilor nostri si sa intelegem ce parti din site-ul nostru, produsele si serviciile sunt de cel mai mare interes".