Posesorii de iPhone vor putea dezactiva softul care le incetineste telefoanele

Apple anuntase deja ca o versiune viitoare a iOS le va permite utilizatorilor de iPhone sa afle mai multe despre starea bateriei dispozitivului. Intr-o scrisoare prin care companie isi cerea scuze utilizatorilor pentru neajunsurile create se arata ca:Citat de ABC News , directorul general al Apple Tim Cook a declarat ca update-ul de soft va fi lansat luna viitoare.Totodata, Cook a spus ca utilizatorii vor putea dezactiva functia care incetineste functionarea telefoanelor. Daca o vor face, insa, telefonul s-au putea opri brusc. In plus, exista riscul ca utilizatorii sa nu mai poate folosi telefonul in situatii de urgenta.Practic, noi iconuri vor fi adaugate in meniul Settings. Acestea le vor permite utilizatorilor de iPhone sa afle daca functionarea telefonului lor a fost sau nu incetinita de inginerii de la Apple si cum sa dezactive aceasta functie.Softul care incetineste functionarea telefonului a fost instalat pe: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus si iPhone SE. Rularea softului poate incetini functionarea telefonului cu pana la 50%.