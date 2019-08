Profitul Apple ar putea fi afectat de tarifele anuntate de Trump pentru importurile din China

Ziare.

"Calculele noastre rapide sugereaza ca impactul (noilor tarife) va fi de aproximativ 0,5-0,75 dolari (anualizat pe actiune), din care 0,3-0,5 dolari pe actiune pentru iPhone-uri", potrivit companiei de brokeraj.Statele Unite si China se afla in razboi comercial de anul trecut. Tensiunile au perturbat lanturile globale de aprovizonare si au agitat pietele financiare.Potrivit notei BofA, exista posibilitatea ca Apple sa creasca preturile iPhone-urilor cu circa 10%, ceea ce ar reduce cererea cu 20%, respectiv cu aproximativ 10 milioane de unitati.La inceputul acestui an, Apple a redus preturile iPhone-urilor in China, din cauza cursului de schimb valutar care a facut telefoanele prea scumpe pentru multi consumatori chinezi.La nivel global, vanzarile de iPhone-uri au scazut cu 12%, la 25,99 miliarde de dolari in trimestrul trecut, dupa un declin de 17% in trimestrul al doilea.