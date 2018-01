Romanii care au modele mai vechi de iPhone pot sa dea Apple in judecata?

Ziare.

Mai intai, haideti sa vedem care e miza.Gigantul IT a recunoscut luna trecuta ca incetineste voit modelele mai vechi de iPhone (6, 6S, SE, 7). Ceea ce este cu adevarat ingrijorator este ca acest lucru se intampla dupa doar un an de utilizare, adica mult prea repede pentru un produs care se vrea a fi premium.Drept urmare, asteptarile celor care scot multi bani pentru achizitionarea unui iPhone sunt inselate, pentru ca se trezesc ca performanta dispozitivului este mult inferioara dupa doar 12 luni de folosire.Si daca tot vorbim de probleme de etica, Apple nici macar nu si-a notificat utilizatorii pana acum ca incetineste telefoanele mai vechi, in ciuda faptului ca multi proprietari de iPhone au reclamat acest lucru.Dar gigantul IT a ales sa ignore plangerile pana in momentul in care John Poole, fondatorul Primate Labs, o companie de analiza software pentru platforme web si mobile, a venit cu dovada irefutabila, in decembrie 2017 . El a facut mai multe experimente care arata ca, odata ce un iPhone "imbatraneste" si foloseste un sistem de operare mai nou, cu atat dispozitivul se misca mai greu.Compania a recunoscut apoi public acest lucru. Explicatia consta in faptul ca bateriile de litiu-ion se uzeaza in timp si nu mai functioneaza la capacitatea de odinioara, astfel ca Apple s-a gandit sa rezolve acest lucru prin limitarea performantei procesorului. In caz contrar, telefonul s-ar fi inchis brusc.Faptul ca gigantul IT a gasit o rezolvare la o problema legitima ar fi fost de laudat, numai ca si aici intervin cateva chestiuni legate de moralitate. Pe langa faptul ca nu si-a notificat utilizatorii de masura luata, de ce Apple face telefoane care se confrunta cu o astfel de problema? De ce nu le-a dotat cu o baterie capabila sa reziste mai mult? Aceasta era solutia logica Ba mai mult, daca voiai sa inlocuiesti bateria unui iPhone vechi, iesit din garantie, trebuia sa scoti din buzunar 79 de dolari, un pret destul de piperat pentru a rezolva o problema care nu ar fi trebuit sa existe de la bun inceput. Apple a incercat sa isi imbuneze clientii si a redus acum acest cost la 29 de dolari , dar ar putea fi un caz deIn plus, avand in vedere toate acestea, nu poti sa nu te duci cu gandul la faptul ca Apple ar putea avea un motiv ascuns pentru care isi doteaza telefoanele cu baterii slabe, apoi incetineste performanta acestora dupa doar un an de utilizare, fara notificarea in prealabil a utilizatorilor, nu-i asa? Teorie a conspiratie sau nu, aceasta metoda ar fi putut fi pusa in practica pentru a forta utilizatorii sa cumpere telefoanele mai noi, mai scumpe si mai profitabile ale companiei.Asta pentru ca modelele mai vechi de iPhone sunt telefoane chiar bune si costa mult mai putin decat cele actuale, asa ca reprezinta unexcelent. De exemplu, iPhone 6S se afla pe locul celor mai bune telefoane din lume, in editia din septembrie 2017 a topului publicat de Business Insider , fiind cu 150 de dolari mai ieftin ca iPhone 8, aflat pe prima pozitie.In SUA, la finalul anului trecut existau deja opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois impotriva Apple pe aceasta tema. Clientii care au cheltuit sute de dolari pe iPhone-uri sunt nemultumiti de faptul ca nu au fost informati in legatura cu practica si sustin ca incetinirile le-au cauzat "pagube economice si de alta natura".De asemenea, chemari in instanta au loc si in Marea Britanie, Franta si Israel. Insa oare pot fi despagubiti si clientii din Romania? Avocatul Adrian Cuculis crede ca da.Potrivit unei opinii remise, el considera ca Apple a incalcat normele ce tin de raspunderea civila delictuala, mai concret articolul 1349 din Codul Civil , care stipuleaza urmatoarele:" (1) Orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane".De asemenea, avocatul considera ca au fost incalcate si normele ce tin de o posibila raspundere de natura penala si aici vorbim despre folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la o retea, daca s-a produs o paguba.Adrian Cuculis mentioneaza ca gigantul IT poate fi tras la raspundere in instanta, unde se pot cere daune morale (de exemplu, pentru starea psihica indusa de incetinirea dispozitivelor) sau materiale, daca pot fi dovedite cu acte.Avocatul mai invoca si ordonanta 21/1992 a protectiei consumatorului , unde la art. 3 scrie ca consumatorii au dreptul "de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori".Probabil intrebarea principala este daca un consumator roman are dreptul sa actioneze in judecata Apple intr-o instanta din tara noastra pe marginea acestei probleme.Ei bine, avocatul arata ca gigantul IT nu are niciun soi de imunitate civila sau penala in Romania. Dar daca ne uitam in Codul de Procedura Civila, la art. 109 , observam cazul particular al persoanei juridice care are dezmembraminte.Dezmembramantul unei persoane juridice este practic sucursala din Romania, iar legea indica urmatorul lucru: "cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face si la instanta locului unde ea are un dezmembramant fara personalitate juridica, pentru obligatiile ce urmeaza a fi executate in acel loc sau care izvorasc din acte incheiate prin reprezentantul dezmembramantului ori din fapte savarsite de acesta".Drept urmare, avocatul concluzioneaza ca nu este necesara chemarea in judecata in SUA, iar consumatorul roman poate intenta un proces companiei Apple chiar aici, in tara noastra.