Top 5 iPhone-uri pentru cadourile de sarbatori

Si in 2019 in topul favoritelor se numara cele mai populare gadgeturi din toate timpurile. Asadar, oricine poate face o impresie de milioane prin alegerea unui astfel de cadou.Varful topului este ocupat de nimeni altul decat popularul smartphone produs de compania Apple, respectiv noul iPhone 11 . Smartphone-ul de top cuprinde o serie de specificatii premium, asa cum ne-au obisnuit cei de la Apple cu fiecare lansare.Apple iphone 11 a intrat pe piata romaneasca in luna lui Septembrie cu o gama variata de device-uri, culori si performante pe masura. Studiile arata ca dispozitivul face furori in toate categoriile de varsta la nivel global, asa ca nu exista niciun dubiu ca este o alegere excelenta pentru a-l darui celor dragi, in prag de sarbatori.Oamenii se concentreaza tot mai mult pe cadouri practice, utile. Fiecare categorie de varsta simte nevoia de a se adapta la tehnologie si la noile trend-uri, iar primul pas o reprezinta achizitia unor device-uri de ultima generatie.Un astfel de telefon inteligent poate face cam orice iti propui. Poti creea prin intermediul sau o serie de fotografii si filme spectaculoase, surprinse chiar si in cele mai ample ipostaze si la o claritate maxima, poate fi utilizat pentru relaxare, pentru o rula in timpul liber o serie de jocuri si aplicatii populare sau poate fi utilizat ca atare, pentru a conversa si a mentine legatura in permanenta cu toti cei dragi.Design-ul fiabil, slim si intr-o varietate larga de culori face alegerea mai simpla, fiind portabil si extrem de usor de operat indiferent de sex sau categoria de varsta.Cu un astfel de cadou te poti viza pe tine insuti, drept o recompensa pentru toate reusitele si provocarile trecute cu brio din acest an, fie te poti adresa persoanelor dragi din familia ta.Noul iPhone 11 este despre barbatul noncomformist si despre femeia puternica, despre tanarul care adora cele mai noi tendinte, cat si despre parinti si rude care merita o multumire pe masura valorilor acestora.Aceasta achizitie va fi un succes adevarat pentru pasionatii de arta si fotografie, fiind un device cu ajutorul carora poti creea o serie de cadre de-a dreptul spectaculoase si cat mai realiste.Prin intermediul sau poti face primii pasi catre cunoasterea tainelor fotografiei si te va ajuta cu siguranta sa te perfectionezi pana la nivelul unui fotograf profesionist.Iar gammerii se vor bucura de rezolutia ampla, de specificatiile tehnice ridicate si de memoria uriasa care le permite sa detina la un loc jocurile favorite pe care le vor putea opera ore in sir fara oprire.De altfel, si marii iubitori de muzica si relaxare vor putea sa-si petreaca timpul liber in maniera dorita de ei, redandu-si playlist-ul favorit oricand si oriunde, fara a fi nevoiti sa renunte la nicio piesa de top.Noul iPhone 11 rescrie viata fara filtru si da frau liber pasiunii si inovatiei.Grabeste-te! Stocurile se epuizeaza rapid iar perioada urmatoare iPhone 11 beneficiaza de oferte generoase pentru o gama variata de modele. Produsele pot fi achitate integral prin plata ramburs sau cu cardul, cat si in rate convenabile.Smartphone-urile marca iPhone si-au dovedit in timp longevitatea si durata ridicata de operare. Proprietatile acestora sunt cu mult peste asteptarile pietei, iar componentele de ultima ora asigura o protectie imbatabila si o durabilitate ridicata.Autonomia bateriei este de asemenea foarte ridicata, oferind peste 60 ore de conversatie sau de redare audio. Iar la capitolul siguranta, iPhone este singurul smartphone cu un sistem precis de urmarire care permite gasirea acestuia in cazul unei pierderi sau a furtului.Toate modelele sunt disponibile la liber, in lipsa unui abonament si pot fi utilizate indiferent de reteaua de telefonie mobila dorita. Iata ce modele poti avea in vedere pentru tine sau pentru cei dragi.Aceasta versiune de smartphone iPhone 11 vine la pachet cu un ecran tip LCD IPS cu o rezolutie de 1792x828 pixeli ceea ce ofera o claritate foarte buna. De asemenea, ecranul este realizat din polimeri speciali ce ofera o protectie ridicata impotriva socurilor, a lichidelor, cat si a prafului si a amprentelor.Ecranul are o gama extrem de variata de culori alaturi de functia de multi-touch ceea ce permite operarea acestuia intr-un mod inedit si inteligent, cum nu s-a mai vazut pana acum.De mentionat este si ecranul impresionant cu o dimensiune de 6.1 inch, care ofera o viziune ampla si de viitor celor pasionati de ecrane surprinzatoare si mari.Inovatia seriei iPhone 11 consta intr-un procesor Neutral Engine apartinand ultimei generatii avand la baza noul procesor A13 Bionic chip care are o functie rapida de actiune la fiecare comanda si care reactioneaza in doar cateva secunde.Acest model de smarphone vine la pachet si cu o memorie interna pe masura, respectiv 256 GB in care poti stoca practic tot ce-ti doresti fara a omite niciun detaliu important. Rularea va fi cat se poate de rapida indoar cateva secunde sau chiar milisecunde, datorita memoriei RAM de 4GB.Pe partea de fotografie, iPhone 11 ne ofera doua camere principale de 12 MP alaturi de o camera frotala tot de 12 MP. Prin Intermediul acestora putem surprinde peisaje, portrete, selfie-uri cat si diferite capturi impresionante in diferite ipostaze, de o calitate rar intalnita.Din pacate, singurul si principalul minus pe care il intalnim de-a lungul generatiei iPhone este reprezentat de faptul ca memoria interna nu poate fi utilizata concomitent cu o memorie extrena asa cum ne-au obisnuit sistemele Android, inca alegerea corespunzatoare a memoriei interne in raport cu necesitatile noastre poate face adevarate minuni.Aceasta versiune este ideala pentru oamenii de afaceri sau pentru tinerii pasionati de tehnologie, pe care aleg s-o exploreze la maxim.Si aceasta varianta de smartphone din noua gama iPhone 11 debuteaza aproape cu aceleasi proprietati. Singura diferenta intre acest model si cel precedent este memoria interna care de data aceasta este redusa la jumatate, insa cu o capacitate de stocare destul de buna si ridicata, adecvata pentru toti cei care nu depind 100% de specificatiile tehnicie si de memoria interna a telefonului.Aceasta versiune detine de asemenea un ecran impresionant imens, cu functii multiple, o claritate si o rezolutie excelenta pentru toti pasionatii de gadgeturi inteligente.De asemenea, smartphone-ul poate rula cu orice retea mobila si exclusiv prin intermediul unei cartele de tip nanoSIM. Se va observa functionarea ireprosabila in functie de reteaua de acoperire, de la 2G si pana la 4G, inclusiv pentru reteaua de date mobile.Totodata iPhone 11 LCD IPS Multi-Touch 128 GB vine si cu un acumulator integrat de tip Li-On cu functie de incarcare rapida, cat si wireless.Bateria are o durata de viata aproximativa de pana la 70 ore, ce poate varia in functie de operabilitatea utilizatorului, de durata conversatiilor sau de resursele utilizate de catre aplicatiile aflate in derulare.Varianta aceasta de iPhone 11 vine la pachet cu doar 64 GB memorie flash, jumatate din varianta prezentata anterior si un sfert din primul smartphone de top.Este o versiune dedicata utilizatorilor caree fac cunostinta pentru prima data cu un smartphone marca Apple sau celor care nu au un obicei practic de a stoca aplicatii si fisiere complexe, multiple, de dimensiuni mari.Desi la prima vedere acest lucru poate parea un minus, acesta este totodata o versiune cu mult mai accesibila fata de modelele anterioare, astfel ca se poate plia mai usor pe un buget mai redus.Dintre functiile acestui smarphone nu lipsesc cele mentionate anterior pentru versiunile cu o memorie flash mai ridicata, dar si urmatoarele functii.Smarphone-ul detine doua camere principale de 12 MP fiecare, cu blitz integrat, zoom optic digital si efect Bokeh integrat.De asemenea, capturile se pot realiza prin filtrul HDR, modulul Portret cu numeroase scene, focus integrat cu obiectiv larg si modul de fotografiere Panorama, cat si stabilizare optica a imaginii, reglaje manuale si automate, corectie ajustabila in functie de luminozitate si confort ochiometric sau fotografiere in modulul Rafala.Pe partea de video se pot capta momente inedite cu rezolutie HD - 4K, avand la dispozitie o serie de functii vaste ca si in cazul capturii de fotografie, cu blit, stabilizare optica, zoom si focalizare continua, etc.Smarphone-ul are o greutate aproximativa de doar 194 grame si un design slim, fiabil, usor de transportat chiar si in compartimente de dimensiuni mai reduse.Vine intr-o varietate larga de culori, una fiind sigur pe placul tau si conform personalitatii tale.Noul iPhone 11 PRO MAX este un smartphone de elita in intreg ansamblul. Este un dispozitiv inteligent cu o greutate de 226 grame si un un ecran magnific de 6.5 inch. Astfel putem vorbi cu adevarat un smartphone impunator, mai mult decat perfect pentru clasa business.Acesta vine la pachet cu un sistem de recunoastere faciala, cat si cu bine cunoscutul modul de deblocare telefon pin cod PIN si amprenta. Si acesta este compatibil cu orice retea SIM si permite functionarea unei cartele de tip nanoSIM.Display-ul este realizat prin tehnologia OLED avand milioane de culori pentru o vizualizare full HD si o memorie de 64 GB Flash in care se pot stoca amintiri alcatuite din imagini si inregistrari video, cat si jocuri si o serie de aplicatii favorite si populare.Ca si alte versiuni de iPhone 11 si nu numai, noul Pro Max vine cu o baterie reincarcabila integrata Li-On cu sistem rapid de incarcare si cu o durata de viata de pana la 5 ore mai ridicata decat iPhone Xs MAX.De asemenea detine peste 20 limbi de operare si de predictie, astfel incat operarea sa fie cat mai facila si pe intelesul tuturor.La partea de camera, foto si video acesta detine 3 camere impresionante cu o rezolutie de 12 MP fiecare. Astfel, amintirile si creatiile de acest gen nu au fost niciodata mai artistice si mai spectaculoase de atat.Apple iPhone 11 PRO este fratele mai mic al smartphone-ului iPhone 11 Pro Max si principala diferenta dintre cele doua este ecranul, care de aceasta data are o dimensiune de 5.8 inch.Asadar, daca-ti plac smartphone-urile cu un display ceva mai redus decat seria iPhone 11 prezentata pana la acest moment, acest smarphone poate fi o alternativa moderna si mai buna.La nivel global sunt disponibile 4 variante de culoare si este disponibil in varianta de memorie Flash de 256 MB si respectiv 64 GB si 512 GB.Cantareste 188 grame iar ecranul rezistent la socuri, lichide si praf are o rezolutie de 2436x1125 pixeli. Acest lucru inseamna in mod direct o viziune cat mai clara si precisa din prisma a milioane de culori si detalii cat mai realistice cu putinta. Marginile sunt rotunjite iar raportul corpului este aproximativ de 82.1%.Procesorul este hexa-core si ruleaza pe 4 nuclee principale, avand la baza procesorul modern A13 Bionic (rapid procesor).Ca si in cazul Apple iPhone 11 Pro Max acesta detine trei camere principale cu o rezolutie de 12 MP fiecare, alaturi de functii si filtre inteligente ce permit ajustarea automata sau manuala a cadrelor, in functie de conditiile de luminozitate, de rezultatul dorit si de ambianta.In concluzie, putem spune ca intr-adevar producatorul Apple s-a conformat cerintelor de pe piata si nu numai, aducand de fiecare data in prim plan gadgeturi revolutionare, cu caracteristici unice si ideale atat pentru oamenii de rand, cat si pentru clasa business.Gama este extrem de variata atat in ceea ce priveste dimensiunea ecranului, culoarea, memoria interna, cat si bugetul, cu mici fluctuatii.Astfel, putem spune despre iPhone 11 ca nu are varsta si ca poate indeplini cu succes necesarul oricarei generatii si nevoia de cunoastere, de relaxare si pe cea de a experimenta lucruri si dimensiuni noi. Cu siguranta nu veti da gres alegand un astfel de cadou!