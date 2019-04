Un adolescent da in judecata Apple si cere daune de un miliard de dolari

Ziare.

Ousmane Bah, in varsta de 18 ani, a depus cererea de chemare in judecata a Apple si a firmei de securitate Security Industry Specialists Inc., luni. El a fost arestat pe nedrept, o experienta pe care o descrie drept "traumatizanta", si sustine ca de vina este gigantul tehnologic, potrivit Business Insider Totul s-a intamplat cand Ousmane Bah era inca elev de liceu. El a primit o citatie de la o instanta din Boston, in care i se aducea la cunostinta faptul ca a fost pus sub acuzare pentru furt. Tanarul era acuzat ca a furat produse Apple in valoare de 1.200 de dolari dintr-un Apple Store din orasul american.Potrivit cererii de chemare in judecata, insa, adolescentul nu a fost niciodata in Boston si, in plus, cand a avut loc furtul el participa la balul de sfarsit de liceu, care s-a desfasurat in Manhattan.Ulterior, el a mai fost acuzat de alte furturi care au avut loc in New Jersey, Delaware, dar si New York.Astfel, Bah a fost arestat, in noiembrie 2018, la ora locala 04:00. Potrivit documentului citat, mandatul politiei a inclus si o fotografie cu adevaratul suspect, care nu semana cu Bah, insa politistii l-au arestat oricum pe tanar.Un detectiv de la NYPD si-a dat seama ca Bah a fost arestat pe nedrept, dupa ce a analizat imagini surprinse de camerele de supraveghere din magazine si a observat ca suspectul nu semana deloc cu Bah. Detectivul i-a spus apoi lui Bah ca eroarea ar putea fi pusa pe seama functiei de recunoastere faciala a Apple, intrucat tehnologia de securitate a companiei "identifica suspectii de furt utilizand tehnologia de recunoastere faciala"."Acest fapt este ingrijorator, in special in contextul in care consumatorii nu stiu, in general, ca Apple foloseste functia de recunoastere faciala in sistemul sau de securitate. Cel mai probabil, sistemul de securitate al Apple scaneaza chipurile utilizatorilor pentru a-i identifica astfel pe infractori", se mai arata in document.De asemenea, detectivul banuieste ca adevaratul hot ar fi putut folosi permisul de conducere provizoriu al lui Bah, pe care l-a pierdut. Hotul ar fi gasit actul de identificare, care nu avea fotografie, iar cand a intrat in unul dintre magazinele Apple din care a furat, a folosit acel permis ca metoda de identificare, conectandu-l astfel pe Bah de furturi.A.D.