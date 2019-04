Casti airpods si airpods2 preorder Paste 2019 - Iepurasul vine cu ele pe ureche

Casti airpods care iti incanta urechile - ce sunt?

Cate versiuni de casti airpods exista?

Caracteristici Casti Apple AirPods - simplitate si tehnologie impreuna cu functionalitate

Cat de comode sunt castile Apple Airpods?

Castile Apple Airpods sunt rezistente impotriva transpiratiei?

Cerinte casti airpods

Cum sa personalizati functia Tap pe casti wireless airpods?

Comutarea intre dispozitive/ Airpods folosite cu toate dispozitivele Apple

Folosirea castilor apple airpods cu un televizor Apple TV

Folosirea apple airpods casti fara fir cu un dispozitiv iOS

Folosirea castilor airpods cu un apple watch

De ce sa folosesti asistentul Apple Siri cu apple airpods?

Ziare.

com

Avand in vedere utilitatea, interactivitatea si preturile lor accesibile, nu e de mirare ca un set de casti airpods este des intalnit pe lista cadourilor pentru cei dragi.Anul trecut de Craciun foarte multe persoane au mizat de succesul acestor casti audio si efectul a fost cel asteptat. Pana la urma castile sunt foarte practice si pot fi utilizate zilnic - un lucru important atunci cand vrei sa faci un cadou care conteaza.Lansate in anul 2019, castile Airpods de la Apple sunt considerare unele din cele mai bune dispozitive ale companiei din ultimii. Asta deoarece ele au o autonomie excelenta a bateriei, ofera portabilitate, se incarca si se conecteaza simplu. Le pui in ureche si incepe distractia.Castile Airpods au devenit atat de populare incat se intampla deseori ca Apple sa ramana fara stoc, la doi ani dupa lansare. Pe strada, in filme, in emisiuni TV si la sala, castile airpods par sa fie prezente peste tot.Aceste casti airpods au particularitatea de a fi complet fara fir. Seamana cu EarPods-urile pe care le gasim la dispozitivele Apple mai vechi, dar nu au cablu. Castile Airpods sunt proiectate conform tehnologiilor Apple.In interior au un chip wireless numit W1 sau H1 (in functie de versiune), un accelerometru pentru gesturi, senzori optici duali, microfon dual pentru Siri si apeluri.Se livreaza impreuna cu o carcasa de incarcare (AirPods Charging Case), care este utila atat pentru incarcare, cat si pentru depozitare, ca sa nu le pierdeti usor (ceea ce nu e iesit din comun avand in vedere dimensiunile lor foarte mici).Carcasa de incarcare este foarte compata si intra intr-un buzunar fara efort. Pentru incarcare puteti opta pentru Lightning port sau prin QI wireless charger.Castile bluetooth AirPods au fost lansate pentru prima data pe piata in decembrie 2016 si au fost reactualizate in martie 2019. Prin urmare, putem discuta despre doua versiune AirPods: cea originala si cea optimizata.Ambele variante au aceeasi denumire, dar exista diferente importante in ceea ce priveste caracteristicile lor.A doua versiune de casti AirPods, numita si AirPods 2, au sub carcasa un cip h1 optimizat, care inlocuieste vechiul cip W1. Acest chip permite castilor sa se sincronizeze usor si mai rapid cu celelalte dispozitive.Interceptarea unui apel telefonic se realizeaza de 1,5 ori mai repede. Apoi, noile casti AirPods2 au teoretic aceeasi autonomie a bateriei ca si prima versiune, insa rezista mai mult - trei ore de convorbire in loc de doua.Din punct de vedere al aspectului, cele doua versiuni de casti AirPods se aseamana intru totul.Dar diferentele nu se opresc aici pentru ca AirPods2 aduc o noua functionalitate handsfree numita sugestiv "Hey Siri". Cu ajutorul acesteia puteti intra in contact cu asistentul personal Apple fara a fi nevoie sa atingeti castile.In fine, noile casti Airdpods2 vin cu o caseta de incarcare wireless optionala ce le permite sa fie incarcare prin QI wireless.Puteti face deja o precomanda pentru versiunea optimizata Airpods2 la evoMAG.Castile Apple Airpods au o serie de caracteristici unice si extrem de utile atunci cand sunt folosite alaturi de alte dispozitive Apple. Ele au fost gandite sa functioneze excelent cu toate produsele Apple, ceea ce e fantastic.Daca vreti sa cumparati casti Airpods, iata cateva caracteristici care le definesc:● airpods nu au nevoie de fire● se potrivesc perfect si ofera sunet clar● sunet grozav de inalta calitate● sunt usoare si au un design placut, discret● semnalul audio este foarte bun● autonomia bateriei: durata de viata a bateriei este de 5 ore● functionalitate permanenta atunci cand sunt utilizate impreuna cu charging case-ul din dotare● timp de incarcare din charging case doar 15 minute● efectuezi apeluri facil si auzi in casti● carcase de incarcare ergonomice● instalare facila si conectare instanta cu orice dispozitiv Apple - iPhone, iPad, Mac sau Apple Watch● comutare simpla intre dispozitivele iOS si Mac● accelerometrul permite redarea muzicii exact in momentul in care puneti castile in urechi● comenzi intuitive si rapide● configurare simpla● o singura casca poate fi utilizata pentru apeluri sau muzica● cu un dublu tap accesati Siri pentru experienta interactiva● posibilitatea de a personaliza gesturile de comanda● cipurile W1 si H1 sustin eficienta bateriei● AirPods2 vin la pachet cu Hey Siri● folosire ambele casti airpods sau single● zgomotul din fundal nu existaAcestea sunt cele mai importante caracteristici pe care producatorul Apple a reusit sa le insereze in niste dispozitive atat de minuscule cum sunt castile airpods. Ele continua sa se pozitioneze in fata competitorilor si sunt universal indragite de toti cei care folosesc dispozitive Apple.Conform recenziilor si comentariilor oferite de catre cumparatori, castile airpods se fixeaza in general bine pe ureche si sunt relativ confortabile, chiar si atunci cand sunt utilizate pentru o perioada mai lunga de timp.Pe de alta parte, fiecare individ poate avea anumite particularitati fizice ale urechii si exista posibilitatea sa descoperiti ca airpods nu sunt atat de comode cum v-ati fi asteptat - mai ales daca vorbim de urechi mai mici.In general aceste casti audio Airpods se ataseaza pe urechi, nu cad, nu sunt deranjante, au forma ergonomica si sunt confortabile. Totusi, daca desfasurati o activitate sportiva intensa este posibil ca ele sa alunece din ureche.In mod neoficial Airpods-urile fac fata la cativa stropi de umiditate. Nu se vor defecte daca se intampla sa transpirati putin sau sa va prinda cateva picaturi de ploaie in timp ce alergati.Cu toate acestea, Apple nu ofera niciun rating de rezistenta la apa si nici nu sugereaza ca ele pot fi utilizate atunci cand depuneti efort fizic.Poate ca viitoarele versiuni Airpods vor avea si aceasta caracteristica, dar pana atunci cu modelele existente este bine sa aveti grija din acest punct de vedere.Pentru a utiliza toate functiile urmatoare, in primul rand va fi nevoie sa instalati un sistem de operare iOS 10.2 sau o versiune mai recenta. Unele functii necesita chiar o varianta iOS 11 sau mai recenta.Daca aveti un Apple Watch, acesta ar trebui sa aiba sistem de operare watchOS 3 sau o varianta mai actualizata. Pe un alt device MAC, castile apple airpods necesita sistem de operare mac OS 10.12 Sierra sau o versiune mai noua.Cateva dispozitive insotite de interfata iOS 10.2 sau una mai recenta sunt iPhone 5 si alte telefoane mobile aparute dupa acesta, tableta iPAD mini 2 si alte tablete lansate ulterior, iPad Air si variante mai noi, iPod touch din generatia a 6-a si toate modelele iPad Pro. Toate ceasurile inteligente Apple sunt proiectate sa functioneze fara probleme cu castile airpods.Ca sa va bucurati la maxim de ceea ce ofera castile air pods veti avea nevoie de un cont iCloud, desi daca folositi deja un echipament Apple, cel mai probabil sunteti familiarizat cu acesta si il accesati des.Castile apple airpods sunt echipate cu accelerometre si alte componente hardware care le permit sa raspunda la o atingere dubla. Din fericire puteti personaliza acest gest in functie de preferintele dumneavoastra. Iata cum puteti face mai exact acest lucru.Prima data asigurati-va ca apple airpods-urile sunt conectate la telefonul iPhone sau tableta iPad - atunci cand le purtati sau cand carcasa este deschisa si cele doua dispozitive sunt aproape unul de celalalt.Acum urmati pasii:o Deschideti aplicatia Settingso Selectati "Bluetooth"o In meniul Bluetooth, apasati icon-ul mic "i".o Selectati Stanga sau Dreapta pentru a va personaliza castile airpods - cum doriti sa se comporte atunci cand le apasati de doua ori (double tap) . Fiecare casca poate fi setata in mod separat, ceea ce poate fi extrem de interesant.Iata cateva optiuni disponibile in aceasta sectiune:o Siri - activeaza Sirio Play/ Pause pentru a porni sau pentru a pune pe pauza o melodieo Next Track pentru a derula spre urmatoarea melodie.o Previous Track pentru a derula spre melodia anterioara.o Off pentru a stopa orice actiune.Dupa ce ati facut setarile de rigoare, de fiecare data cand veti apasa de doua ori pe castile airpods, se va declansa actiunea pe care ati selectat-o in aceasta sectiune. Desigur, aveti libertatea de a reveni in acest meniu si de a schimba setarile oricand doriti.Meniul de setari poate fi utilizat inclusiv pentru a modifica denumirea castilor apple AirPods, pentru a dezactiva Automatic Ear Detection si pentru a seta una din casti drept microfon fix.Optiunile Next track si Previous Track au fost introduse odata cu sistemul de operare iOS 11 si nu sunt disponibile pentru variantele anterioare.In interiorul castilor AirPods exista un cip Apple numit W1. Acesta conecteaza castile si contul dumneavoastra iCloud. Acest lucru inseamna ca fiecare dispozitiv pe care il folositi atunci cand sunteti conectat la contul iCloud stie deja de existenta castilor airpods si se poate conecta la acestea fara sa fie nevoie de fiecare data de un proces de sincronizare.Comutarea intre dispozitive este foarte simpla, ca si deschiderea meniului de setari Bluetooth pentru un anumit device si selecteaza castilor pentru sincronizare.Pe dispozitivul folosit pentru configurarea Airpod-urilor, acestea se vor conecta in mod automat ori de cate ori deschideti caseta.Pentru a stabili o legatura rapida intre castile airpods si un Apple TV exista un mic truc. Asezati castile in ureche sau lasati-le in carcasa cu capacul deschis si deschideti televizorul.In ecranul principal, tineti apasat butonul Play/ Pause de pe telecomanda Siri pentru a permite afisarea unei interfete care sa va permita sa selectati o sursa audio. Glisati in jos pana ajungeti in dreptul castilor Airpods, dati click pe butonul principal de pe telecomanda si in continuare puteti stabili o conexiune.Daca folositi aplicatia Apple Remote sau telecomanda Control Center Apple TV, puteti tine apasat butonul Play/ Pause pentru cateva secunde pentru accesarea meniului audio.Sa presupunem ca vreti sa interconectati aceste casti wireless airpods cu un dispozitiv cu sistem de operare iOS. Pentru aceasta nu este nevoie sa deschideti aplicatia Setting, ci puteti folosi widget-ul Now Playing din Centrul de Control.Iata mai exact cum puteti face acest lucru.o In dispozitivul cu sistem de operare iOS, glisati in sus, din partea inferioara a ecranului pentru accesarea Centrului de Control.o In fereastra muzicala principala, apasati cele doua linii din coltul din dreapta sus.o Din lista care va apare in fata, selectati casti Airpods.o Dupa ce ati facut acesta selectie din lista Centrului de Control, castile airpods se vor conecta in mod automat la dispozitivul cu sistem de operare iOS. Este mai rapid decat sa folositi aplicatia Settings.Puteti interconecta castile Airpods inclusiv cu un smartwatch de la Apple pentru a asculta muzica in spatii publice sau in alte locatii, fara sa-i deranjati pe cei din jur.Iata cum se face sincronizarea de aceasta data:o Avand castile apple Airpods in ureche, glisati in sus din partea inferioara a ecranului Apple Watch ca sa ajungeti in Control Center.o In continuare apasati pictograma AirPlay din partea de jos a centrului de Control.Siri va poate ajuta sa accesati melodii sau albume din Apple Music Library sau daca aveti anumite preferinte muzicale tot ce trebuie sa faceti este sa-l intrebati pe Siri.El va reda muzica de diferite genuri muzicale, playlisturi Apple Music si posturi radio. Totusi pentru a beneficia de toate acestea aveti nevoie de o subscriptie Apple Music.Folosirea lui Siri este simpla, handsfree si va permite sa ascultati ce vreti in castile Airpods. In plus, prin intermediul Siri puteti regla volumul din casti fara sa folositi dispozitivul conectat.