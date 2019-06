In ciuda presiunilor lui Trump, Apple transfera productia de computere Mac Pro din SUA in China - WSJ

Ziare.

com

Aceasta masura survine intr-o perioada in care administratia Trump a avertizat ca va impune noi taxe pentru a acoperi practic toate importurile din China si a presat Apple si alti producatori sa isi fabrice produsele in Statele Unite, daca vor sa evite tarifele.Saptamana trecuta, Apple a solicitat principalilor sai furnizori sa analizeze implicatiile transferarii a 15%-30% din capacitatea sa de productie din China in Asia de Sud-Est, potrivit publicatiei japoneze Nikkei.China este o piata majora pentru Apple si un centru major de productie pentru dispozitivele sale. Compania a obtinut aproape 18% din veniturile sale totale in China, in trimestrul incheiat in martie.Cererea pentru Mac Pro, un computer de 6.000 de dolari utilizat pentru proiectantii profesionisti, a scazut in ultima perioada."La fel ca toate produsele noastre, noul Mac Pro este proiectat in California si include componente din mai multe tari, inclusiv din Statele Unite. Asamblarea finala este doar ultima parte a procesului de productie", a declarat un purtator de cuvant al Apple.Decizia Apple coincide cu epuizarea subventiilor pentru taxe pe care le primea pentru fabricarea computerelor la o fabrica din Texas, gestionata de producatorul prin contract Flex, potrivit WSJ.Apple a contactat contractorul Quanta Computer pentru fabricarea Mac Pro si creste productia la o fabrica din Shanghai, a mai relatat publicatia.Quanta nu a raspuns solicitarilor de comentarii.