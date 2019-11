Aplicatiile de harti si vreme ale Apple din Rusia afiseaza Crimeea ca parte a tarii

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Apple Trudy Muller a spus ca Apple nu a facut modificari pentru hartile in afara Rusiei si ca a efectuat schimbarea pentru utilizatorii rusi din cauza unei legi noi care a intrat in vigoare in aceasta tara."Analizam legislatia internationala, precum si alte legi relevante americane si ale legi interne, inainte de a lua o decizie referitoare la denumirile din hartile noastre si facem schimbari daca sunt cerute de lege. Analizam mai profund modul in care gestionam granitele disputate in serviciile noastre si facem schimbari in consecinta", a spus Muller.Rusia si Urcaina au fost foarte sensibile in privinta modului in care companiile internationale identifica Crimeea, de cand trupele rusesti au confiscat teritoriul, iar Moscova l-a anexat in martie 2014, in urma unui referendum pe care Kievul si aliatii sai occidentali au afirmat ca este ilegal.Ambasadele Rusiei si Ucrainei din Statele Unite nu au raspuns imediat solicitarilor de informatii.Apple si-a schimbat modul in care afiseaza locatiile din Crimeea in softul sau, raspunzand politicienilor rusi care au cerut ca peninsula sa fie mentionata ca parte a Rusiei.Reporterii Reuters din Moscova care au scris miercuri numele capitalei Crimeei, Simferopol, in aplicatiile de harti si vreme ale Apple au vazut ca acestea afiseaza "Simferopol, Crimeea, Rusia".Utilizatorii din alte regiune, inclusiv din capitala ucraineana Kiev si din Crimeea pot vedea ca locatiile din Crimeea sunt afisate fara a fi specificata tara careia ii apartine.Ministrul ucrainean de Externe, Vadim Pristaiko, a scris miercuri pe Twitter ca Apple "nu da doi bani" pe durerea tarii sale.Uniunea Europeana si Statele Unite nu recunosc ca Crimeea ar apartine Rusiei si au impus sanctiuni celor pe care ii acuza de incalcarea integritatii teritoriale a Ucrainei.