Apple ar urma sa prezinte noile modele de iPhone pe 10 septembrie

Ziare.

com

In invitatia evenimentului lansata joi, Apple a inclus un logo al companiei in cinci culori, ceea ce sugereaza ca va lansa mai multe culori pentru modelele noi de iPhone-uri.In ultima perioada, compania a fost in centrul problemelor provocate de tensiunile comerciale care ii afecteaza activitatile din China.Apple va suporta taxele de 15% care vor fi impuse de administratia Trump pentru produse importante fabricate in China, precum smartwatch-uri si casti wireless, de la 1 septembrie, tarifele pentru iPhone-uri urmand sa intre in vigoare la 15 decembrie.Ponderea vanzarilor de iPhone-uri in totalul vanzarilor Apple a scazut la sub 50% in trimestrul precedent, pentru prima oara in ultimii sapte ani.