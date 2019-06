Apple ramane fara designerul care i-a consacrat produsele

Ziare.

Jony Ive face parte din echipa de design a Apple din 1996 si este cel care a creat designul unor produse precum iPhone, iPad, iPod si Mac. Ive a lucrat pe partea de design si la unele din produsele software ale companiei, el fiind, de exemplu, cel care a prezentat noul design din iOS 7.Printre primele produse pe care si-a pus semnatura a fost iMac, lansat in 1998. Acesta a fost unul dintre produsele care au contribuit la revenirea in forta a Apple, dupa intoarcerea lui Steve Jobs la conducerea companiei.Dincolo de produse, Ive a fost implicat si in alte proiecte Apple, precum noul campus Apple Park si magazinele companiei.Seful Apple, Tim Cook, a emis un comunicat de presa in care, pe langa aprecierea fata de munca depusa de Ive, se arata fericit ca va continua colaborarea dintre acesta si compania pe care o conduce.Ive isi formeaza acum propria companie de design, prin intermediul careia va lucra in continuare cu Apple dar si cu alti clienti. Aceasta se va numi LoveFrom.