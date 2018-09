Apple si Amazon au pierdut peste 100 miliarde de dolari in doar 4 zile

Ziare.

Actiunile Apple au scazut luni cu 1,5%, extinzand declinul la patru sedinte de tranzactionare consecutive, de la un nivel record de 228,36 dolari pe unitate, atins pe 4 septembrie, transmite MarketWatch.Declinul de 4,6%, respectiv de 10,42 de dolari, consemnat in decurs de patru zile, este echivalent cu o scadere de 50,33 de miliarde de dolari, de cand compania a atins un maxim de 1.100 miliarde de dolari, pe fondul evolutiei negative a titlurilor din sectorul tehnologiei si inainte de lansarea unor noi modele de iPhone.Scaderea actiunilor Apple in cele patru zile a avut un impact de 71 de puncte asupra indicelui Dow Jones Industrial Average, care a coborat cu 69 de puncte in perioada respectiva.Actiunile Amazon.com, a doua cea mai valoroasa companie, au scazut luni cu 0,8%, extinzand la randul lor declinul la patru zile. In acest interval, capitalizarea Amazon a coborat cu 50,53 de miliarde de dolari.