Apple si Broadcom, obligate sa plateasca peste un miliard de dolari universitatii CalTech

Apple are de platit universitatii 837,8 milioane de dolari, in timp Broadcom are de achitat 270,2 milioane, relateaza Bloomberg . Unitatea de invatamant a dat in judecata cele doua companii de tehnologie pentru incalcarea unor brevete pentru tehnologia Wi-Fi.Sursa citata subliniaza ca pedeapsa este a sasea cea mai mare din toate timpurile pentru spete de acest fel.Apple si Broadcom planuiesc sa conteste decizia. Cea din urma a transmis ca nu este de acord cu "baza factuala si legala a verdictului".La randul sau, CalTech a precizat dupa verdict ca este "incantata ca juriul a gasit vinovate Apple si Broadcom de incalcarea brevetelor", adaugand ca este "determinata sa-si protejeze proprietatea intelectuala".Avocatii care reprezinta Apple si Broadcom au negat incalcarea brevetelor si au spus ca scoala nu avea dreptul la daune semnificative, chiar daca firmele foloseau inventiile respective.CalTech a intentat procesul in 2016 si a sustinut ca telefoanele iPhone, iPad-urile, iPod-urile, ceasurile Apple, computerele Mac, boxele inteligente HomePod si routerele wireless AirPort sunt dispozitive care au componente Broadcom care incalca brevetele universitatii.Apple si Broadcom au transmis in trecut ca acuzatiile fata de Apple se bazeaza "exclusiv pe folosirea unor cipuri de la Broadcom in produsele Apple", care ar incalca aceste brevete.