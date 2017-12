Apple si Epson au fost date in judecata pentru ca au redus durata de functionare a produselor

Ziare.

com

O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata", a inregistrat plangeri in justitie impotriva celor doua companii, relateaza Reuters.HOP a anuntat ca miercuri a inregistrat o plangere impotriva Apple.Totodata, un procuror a inceput luna trecuta o investigatie impotriva Epson, a declarat joi o sursa apropiata situatiei. Investigatia a fost declansata in urma unei reclamatii facute in septembrie de HOP la un tribunal din Nanterre, o suburbie a Parisului.Laetitia Vasseur, co-fondatoare a asociatiei HOP, a declarat ca obiectivul ambelor plangeri este de a fi aplicata legea care protejeaza consumatorii in Franta, care a fost modificata in 2015 pentru a include notiunea de uzura planificata.Apple are deja procese in Statele Unite, in care este compania este acuzata ca a fraudat utilizatorii de iPhone-uri prin incetinirea functionarii dispozitivelor fara sa ii informeze, pentru a compensa performantele slabe ale bateriilor.Procesele au survenit dupa ce Apple a anuntat saptamana trecuta ca actualizarile sistemului de operare iOS pentru iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE si iPhone 7 au inclus, incepand de anul trecut, o functie care reduce energia bateriilor care sunt reci, vechi sau descarcate.Telefoanele fara aceasta ajustare se vor inchide brusc ca masura de precautie, pentru a preveni arderea componentelor, potrivit Apple.Conform legislatiei franceze, companiile risca amenzi de pana la 5% din vanzarile anuale pentru scurtarea deliberata a duratei de functionare a produselor pentru stimularea cererii de inlocuire a acestora.Un purtator de cuvant al Epson France a spus ca grupul respinge acuzatiile facute de asociatia HOP si colaboreaza cu autoritatile, calitatea produselor fiind de o mare importanta pentru companie.Reprezentantii Apple France nu au putut fi contactati imediat pentru comentarii.