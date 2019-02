Apple va plati fiscului francez taxe retroactive de 500 milioane de euro

Ziare.

Acest acord marcheaza o victorie pentru guvernele europene care preseaza companiile multinationale din sectorul tehnologiei sa aiba o contributie corecta pe pietele unde isi desfasoara activitatile, relateaza The Guardian.Acordul confidential cu autoritatile franceze a fost convenit in decembrie, a relatat revista franceza L'Express."Autoritatea fiscala franceza a finalizat recent un audit aferent unei perioade de mai multi ani al conturilor noastre franceze, iar ajustarea va fi reflectata de conturile raportate public.Stim rolul important jucat de plata taxelor in societate si platim tot ceea ce datoram potrivit legislatiei fiscale din regiunile unde desfasuram activitati", arata un comunicat al Apple, care nu dezvaluie suma datorata.Companiile americane de tehnologie, precum Apple, au fost puternic criticate pentru nivelul scazut al taxelor pe care le platesc in tarile Uniunii Europene, inclusiv in Franta si Marea Britanie, comparativ cu vanzarile de ordinul miliardelor de lire sterline pe care le raporteaza in statele respective.In Marea Britanie, ministrul de Finante Philip Hammond a anuntat recent un plan de introducere, pana in 2020, a unei taxe pe serviciile digitale, pentru companiile cu activitati online care obtin venituri de peste 500 de milioane de lire sterline pe an, la nivel global.Aceasta taxa ar urma sa aduca venituri la buget in valoare de peste 400 de milioane de lire.Franta va introduce la randul ei o "taxa GAFA", cu referire la Google, Apple, Facebook si Amazon, care va fi aplicata companiilor cu vanzari globale de peste 750 de milioane de euro, respectiv 25 de milioane de euro in Franta. Legea ar putea aduce venituri de 500 de milioane de euro in acest an.Acordul autoritatilor franceze cu Apple a survenit dupa o serie de actiuni de succes lansate in ultimii ani de catre autoritatile europene, legate de taxele neplatite.In 2016, Comisia Europeana a impus Apple plata unor taxe retroactive de 13 miliarde de euro Irlandei. Amazon a inchis la randul sau un litigiu indelungat cu Franta, in 2018, comvenind plata a 200 de milioane de euro. De asemenea, Amazon a anuntat ca va incepe sa declare toate veniturile obtinute in Franta.