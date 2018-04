Compania care a ajuns sa fie comparata cu Apple: Cum a reusit sa vanda milioane de telefoane

Ziare.

Xiaomi este acel producator ale carui telefoane ai inceput sa le vezi in ultimii ani pe eMAG sau chiar si in magazine fizice precum Carrefour . Cand ai auzit ca este un brand 100% chinezesc, precis ti-ai luat gandul de la el pentru ca am fost obisnuiti sa credem ca tot ce vine din China este si de proasta calitate.