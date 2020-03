Coronavirus: Apple isi inchide toate magazinele din afara Chinei pana pe 27 martie

LIVE

Ziare.

com

Intr-o scrisoare postata pe site-ul companiei, CEO-ul Apple a spus ca "cel mai eficient mod de a reduce riscul de transmitere a virusului este reducerea densitatii si maximizarea distantarii sociale".Apple are 460 de magazine in toata lumea exceptandu-le pe cele din China, din care 270 doar in Statele Unite. Compania va continua sa-si plateasca normal angajatii din magazinele inchise.Cook a mai anuntat intr-un tweet ca Apple va dona 15 milioane de dolari pentru lupta impotriva COVID-19, transmite Bloomberg.In ceea ce priveste angajatii care au o activitate care necesita prezenta la fata locului, trebuie sa isi maximizeze spatiul personal.Tim Cook si-a incheiat postarea multumind "primilor eroi respondenti, medici, asistente, cercetatori, experti in sanatate publica si functionari publici", care fac eforturi mari in lupta impotriva pandemiei.Compania tehnologica din SUA, Apple, a fost afectata de inchiderea fabricilor din Asia, principala sa sursa de aprovizionare fiind China. De asemenea, compania a dezvaluit public problemele financiare produse de coronavirus.