Mai multe autobuze Apple care transportau angajati au fost atacate

Ziare.

com

In toate cazurile, geamurile autobuzelor au fost sparte, dar nimeni nu a fost ranit. Primul geam a fost spart vineri, 12 ianuarie, in timp ce masina se deplasa spre San Francisco. Alte trei au fost atacate marti dimineata, iar in aceeasi zi, seara, a avut loc un nou atac, potrivit unui memo intern al Apple obtinut de The Guardian "Nu este nimic confirmat dar se suspecteaza ca in atacuri a fost folosita o arma cu aer comprimat. Din fericire,pana acum", scrie in memo."Am primit mai multe sesizari privind niste autobuze atacate pe autostrada 280, dar nu stim momentan care e cauza sau cu ce au fost atacate. Nu excludem nimic din investigatie", a spus ofiterul Art Montiel.Acesta sustine ca nu este sigur faptul ca Apple e tinta atacurilor, din moment ce autobuzele nu sunt marcate in vreun fel: "Ar putea fi Google, Apple sau orice alta companie".Totusi, The Guardian scrie ca autobuzele ce apartin firmelor mentionate au culori diferite: Google are autobuze albe, Apple argintii, iar Facebook le are albastre. Montiel arata ca nicio alta companie nu a anuntat ca vehiculele lor au fost tinta atacurilor.Pana una alta, Apple a decis sa schimbe traseul masinilor, intrucat toate incidentele au avut loc pe autostrada 280. Astfel, angajatii Apple vor merge cu 40 - 45 de minute mai mult cu autbuzul decat pana acum.Totusi, politistii nu cred ca strategia va avea efect: "Daca cineva tinteste aceste autobuze sunt sigur ca le va gasi oriunde se duc. Nu e ca si cum le poti ascunde".Nu este prima oara cand un autobuz ce transporta corporatisti in zona Silicon Valley este atacat. In 2013, tinta a fost un autobuz Google. Un an mai tarziu, mai multi protestatari au blocat autobuzele din Silicon Valley si au manifestat impotriva privatizarii sistemului de transport din Bay Area.Autobuzele au devenit un simbol al gentrificarii care are loc in zona, adica renovarea cartierelor mai deteriorate prin aflux de rezidenti bogati, ce duc automat la cresterea valorii proprietatilor, fapt ce impinge familiile cu venituri mici sau micile intreprinderi sa se mute.A.D.