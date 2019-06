Plecarea lui Jony Ive de la Apple a provocat o cadere de 9 miliarde de dolari a actiunilor companiei

Ziare.

Actiunile companiei Apple au inregistrat o cadere de 1.4% joi, imediat dupa ce a fost anuntata despartirea de Jony Ive, una dintre cele mai importante personalitati din companie. Ives este creditat cu aspectul actual al produselor Apple."Cat valora Jony Ive pentru Apple? Piata spune 9 miliarde de dolari", titreaza Bloomberg.Jony Ive este designerul industrial britanic care a condus echipele Apple din 1992. Dupa ce Steve Jobs a revenit in companie, in 1997, Ive a coordonat conceperea unor produse legendare ca iMac sau iPhone sau iPad. Apple a anuntat ca Ives se va desparti de companie pe 27 iunie. Plecarea sa a fost comentata ca finalul epocii Steve Jobs in companie.