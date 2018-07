Un fost angajat al Apple a fost pus sub acuzare dupa ce a furat secrete comerciale

Ziare.

Fostul angajat, Xiaolang Zhang, si-a dezvaluit intentia de a lucra la un startup din China in domeniul conducerii autonome si a rezervat un loc intr-un avion cu destinatia China, dupa ce a descarcat planul pentru o placa de circuit a unui automobil autonom.Autoritatile americane l-au arestat pe Zhang pe 7 iulie, pe un aeroport din San Jose, dupa ce acesta trecuse de controlul de securitate."Colaboram cu autoritatile in aceasta problema si vom face tot posibilul sa ne asiguram ca aceasta persoana si alte persoane implicate vor fi trase la raspundere pentru actiunile lor", potrivit unui comunicat al Apple.Zhang fusese angajat ca dezvoltator de software si hardware pentru proiectul Apple referitor la un vehicul autonom si a proiectat si testat placi de circuite pentru analizarea datelor transmise de senzori.In luna aprilie, Zhang a intrat in concediu de paternitate dupa nasterea unui copil si a calatorit cu familia sa in China, potrivit unei plangeri inregistrate la un tribunal districtual din districtul nordic al Californiei.Cand a revenit la serviciu, Zhang i-a spus coordonatorului sau ca intentioneaza sa demisioneze, sa se mute in China si sa lucreze la compania chineza Xiaopeng Motors, care are birouri in Silicon Valley.Dupa ce a plecat de la Apple, Zhang a fost angajat de filiala Xmotors a Xiaopeng Motors.Reprezentantii de securitate ai Apple au descoperit ca Zhang a efectuat cautari pe scara larga in baze de date secrete si a venit in campusul Apple ipe 28 aprilie, cand ar fi trebuit sa fie in concediu de paternitate.XMotors a anuntat intr-un comunicat ca este extrem de ingrijorata si ca nu exista indicii ca Zhang a comunicat vreodata informatii sensibile de la Apple catre XMotors.