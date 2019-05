Uniunea Europeana va deschide o investigatie impotriva Apple

Ziare.

com

Plangerea facuta in luna martie de Spotify nu va ramane fara raspuns din partea comisarilor europeni care, conform surselor citate de Financial Times, vor demara o investigatie in acest sens.In martie, Spotify a depus o plangere in care sustinea ca Apple se foloseste de propria platforma pentru a-si avantaja serviciul de streaming muzical Apple Music si a dezavantaja in acelasi timp produsele concurente.In urmatoarele saptamani, comisarii europeni vor incepe sa investigheze cazul pentru a vedea daca intr-adevar Spotify are dreptate, iar Apple isi foloseste incorect forta impotriva concurentilor.Niciuna dintre cele doua companii nu au comentat informatiile, abtinandu-se de la a comunica pe acest subiect cel putin pana cand investigatia va fi anuntata oficial.Spotify a sustinut ca Apple se foloseste in mod incorect de dublul rol pe care-l joaca in propriul ecosistem - acela de jucator si de arbitru in acelasi timp - pentru a crea un avantaj incorect pentru Apple Music.In discutie este procentul de 30% pe care Apple il opreste pentru toate veniturile obtinute prin intermediul platformei sale, un comision atacat de companii din ce in ce mai multe, inclusiv de produse care nici n-ar fi putut exista fara ecosistemul creat de Apple.Apple a contracarat acuzatiile Spotify, sustinand ca produsul suedez vrea sa profite de infrastructura pusa la punct de Apple fara a contribui financiar.