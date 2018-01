De ce nu-si lasa Tim Cook, CEO-ul Apple, nepotul pe retelele sociale

Ziare.

com

Se pare ca succesorul sau la conducerea Apple Tim Cook , ii impartaseste vederile cu privire la acest aspect, alaturi de Bill Gates si de numeroase alte elite din Silicon Valley.Intr-un interviu acordat de curand The Guardian , CEO-ul Apple a criticat folosirea excesiva a tehnologiei."Nu cred in utilizarea excesiva a tehnologiei", a spus Cook la Harlow College din Essex, Marea Britanie, una dintre cele 70 de institutii din Europa care vor aplica o programa dezvoltata de Apple, numita Everyone Can Code.Potrivit acestuia, tehnologia nu trebuie sa fie dominanta nici macar in cazul unor materii precum designul grafic.Totodata, Cook si-a exprimat dezacordul cu privire la accesul copiilor la site-uri ca Facebook sau Instagram, dezacord manifestat si in relatia cu nepotul sau."Nu am copii, dar am un nepot caruia ii stabilesc niste limite. Sunt lucruri pe care nu le permit. Nu vreau sa stea pe retelele sociale", a continuat Cook.CEO-ul Apple a dezvoltat subiectul la un eveniment anterior."Internetul a facut posibile multe lucruri si le-a oferit multor oameni putere. Dar(...)", a spus Cook in iunie 2017, in timpul unui discurs sustinut la ceremonia de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology, potrivit Quartz In timp ce crititicile sale au in centru retelele sociale, Apple se afla la randul sau pe lista companiilor acuzate ca au un rol in crearea si alimentarea dependentei oamenilor de tehnologie Astfel, doi investitori importanti ai Apple, Jana Partners LLC si California State Teachers' Retirement System, si-au exprimat recent ingrijorarea cu privire la faptul ca iPhone -urile creeaza dependenta si ca utilizarea lor fara masura poate avea "consecinte pe termen lung", cerandu-i companiei din Cupertino sa studieze impactul acestui comportament asupra sanatatii mintale, conform CNBC Mai multe studii recente au ajuns la concluzii ingrijoratoare in ceea ce priveste efectele smartphone-urilor si ale retelelor sociale asupra creierelor adolescentilor, noteaza The Independent . De exemplu, cercetatorii au constatat ca riscul de depresie pentru un elev in clasa a 8-a este mai mare cu 27% daca acesta utilizeaza in mod frecvent social media, in timp ce probabilitatea ca un copil care foloseste telefonul mobil cel putin trei ore pe zi sa manifeste tendinte sinucigase este mai ridicata.