Doi fotbalisti de la Arsenal, atacati de hoti in Londra: "Tancul" s-a luptat cu infractorii mascati (Video)

Ozil decided he won't be assisting today. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚. Give Big Kol the captains armband for the whole season. pic.twitter.com/UHSWWvB2Fl - DangerWan๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช (@WisdomAndSpirit) July 26, 2019

Ziare.

com

Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, atunci cand Mesut Ozil si sotia lui se aflau in masina in fata casei coechipierului germanului de la nationala, Sead Kolasinac.La un moment dat un scuter pe care se afla doua persoane se apropie pe trotuar, opreste langa autoturism si doua persoane mascate si inarmate cu ceea ce pare a fi un cutit se indreapta amenintatori spre fotbalisti.Bosniacul Kolasinac, poreclit "Tancul", nu s-a pierdut cu firea si s-a luptat cu cei doi, atacandu-i pe rand, dupa cum relateaza presa engleza.Ozil a avut timp pentru a porni masina si a fugi, insa lucrurile nu s-au oprit aici pentru ca infractorii au plecat in urmarire si chiar au incercat o ambuscada, lovind geamurile autoturismului cu pietre.Fost campion mondial cu nationala Germaniei, Ozil a mers in directia unuia dintre restaurantele sale preferate, iar pe drum l-a sunat pe patron pentru a-i cere ajutor.Fotbalistul lui Arsenal si-a abandonat masina in mijlocul drumului si s-a refugiat in local in timp ce angajatii i-au pus pe fuga pe hoti.A fost alertata si politia metropolitana, care a demarat o ancheta in acest caz.M.D.