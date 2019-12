Arsenal are un nou antrenor principal - oficial

Ziare.

com

Mikel Arteta a semnat un contract valabil pe trei ani si jumatate cu "tunarii", dupa cum se arata intr- un comunicat publicat pe site-ul oficial al echipei Fostul secund al lui Pep Guardiola va ocupa pentru prima oara in cariera pozitia de antrenor principal."E o mare onoare. Arsenal e unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. Sunt convins ca voi reusi. Nu se va intampla peste noapte, dar am la dispozitie multi jucatori talentati", a spus Arteta.In varsta de 37 de ani, Mikel Arteta a fost timp de trei sezoane asistentul lui Pep Guardiola la Manchester City.Ca jucator, Arteta a evoluat timp de cinci sezoane la Arsenal, in perioada 2011-2016.In acest sezon, Arsenal a mai fost pregatita de Unai Emery si Freddie Ljungberg, ca interimar dupa demiterea tehnicianului spaniol.10 e locul ocupat de Arsenal in clasamentul din Premier League, cu 22 de puncte stranse in 17 etape.I.G.