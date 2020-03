Fanii lui Arsenal l-au descoperit pe noul Gica Hagi: Romanul care i-a cucerit deja

Ziare.

Este vorba despre Catalin Cirjan, un mijlocas roman ce evolueaza pentru echipa Under-18 a lui Arsenal Londra.Acesta evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv si a marcat 3 goluri si a oferit tot atatea pase decisive in cele 15 meciuri din acest sezon. Here is The City noteaza ca "fanii lui Arsenal sunt impresionati de jocul romanului, considerandu-l noul Gica Hagi ".De asemenea, sursa citata mai scrie ca fanii londonezilor isi doresc ca tanarul fotbalist roman sa fie promovat la prima echipa a a "tunarilor""Fiecare zi petrecuta la Arsenal este un vis devenit realitate", a afirmat Cirjan.Jucatorul a fost crescut de Viitorul Domnesti, de unde s-a transferat la Arsenal Londra.C.S.