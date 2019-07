George Puscas, pe cale sa prinda transferul carierei

Ziare.

Atacantul in varsta de 23 de ani se afla pe lista de transferuri a clubului Arsenal Londra , conform FcInter1908.it Englezii l-au dorit si in trecut pe Puscas si il cunosc inca din perioada junioratului, iar in ultimele luni l-au monitorizat intens, potrivit sursei citate.Arsenal ar putea profita de situatia complicata in care se afla Palermo, clubul la care e legitimat Puscas in momentul de fata.Sicilienii au mari probleme financiare, iar Puscas se va intoarce destul de probabil la Inter Milano . Cum Inter nu vrea sa-l pastreze, atacantul ar putea fi transferat pentru o suma nu foarte ridicata.George Puscas a fost golgheterul Romaniei la turneul final din Italia si San Marino, cu 4 goluri marcate in 4 partide.Varful in varsta de 23 de ani a marcat 9 goluri in sezonul precedent din Serie B, pentru Palermo.C.S.