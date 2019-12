Un fotbalist roman a semnat cu Arsenal - oficial

Ziare.

Fotbalistul roman in varsta de 17 ani, ajuns la Arsenal in luna iulie de la Viitorul Domnesti, a impresionat in primele sale luni la Londra.Cirjan a disputat deja 7 meciuri pentru echipa under 18 a lui Arsenal, reusind sa se faca remarcat cu cele trei assisturi reusite."Toata lumea de la club ar vrea sa-l felicite pe Cirjan pentru semnarea primului sau contract profesionist si abia asteapta sa-i vada progresul. Playmakerul in varsta de 17 ani a impresionat deja la debutul cu Aston Villa", se arata intr-un comunicat al "tunarilor"."Sunt foarte mandru, dar acesta e doar primul pas. Voi continua sa dau totul pentru a-mi indeplini marele vis, de a juca pentru prima echipa", a declarat Cirjan.Catalin Cirjan a semnat cu Arsenal din postura de jucator liber de contract.I.G.