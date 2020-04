Decizie radicala luata de fotbalistii lui AS Roma

Ziare.

com

Fotbalistii de pe Olimpico au decis sa renunte la salariile pe 4 luni, pentru a ajuta clubul in aceasta perioada grea si tulbure pe plan financiar in toata planeta."Jucatorii AS Roma, Paulo Fonseca si staful sau au ales sa renunte la salariul pe patru luni in actualul sezon pentru a ajuta clubul sa treaca peste criza care afecteaza lumea fotbalului din cauza epidemiei de Covid-19", au precizat gialo-rossi intr-un comunicat de presa.In plus, jucatorii, dar si staff-ul tehnic, au convenit sa plateasca cu totii diferenta de bani necesara pentru a fi siguri ca toti angajatii de la AS Roma isi vor primi salariile la timp."Vorbim mereu de unitate la Roma si prin a se oferi sa nu isi primeasca salariile restul sezonului jucatorii, antrenorul si staful sau au dovedit cu totii ca suntem cu adevarat uniti", a declarat Guido Fienga, CEO al AS Roma.AS Roma este pe locul 5 in Serie A cu 45 de puncte la activ, dupa 26 de etape consumate.Vezi si:D.A.