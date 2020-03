Inca o echipa a anuntat ca nu va juca in aceasta saptamana in Europa League: Avionul nu a primit autorizatie de aterizare

Ziare.

Italienii nu au putut decola spre Sevilla din cauza faptului ca avionul nu a primit autorizatie de aterizare in Spania."AS Roma nu va pleca in Spania pentru meciul cu FC Sevilla din Europa League dupa ce avionul din Italia nu a primit autorizatie de a ateriza in Spania", a anuntat AS Roma pe Twitter Gruparea italiana a informat UEFA , care va comunica in orele urmatoare ce se va intampla cu acest meci.Anterior, si Getafe a anuntat ca nu va pleca spre Italia pentru a juca impotriva lui Inter Milano in Europa League.Cel mai probabil, ambele meciuri vor fi amanate pentru o data ce urmeaza a fi stabilita.C.S.