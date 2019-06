Totti a plecat cu scandal de la AS Roma

Ziare.

Dupa ce Roma a anuntat ca nu ii va mai prelungi contractul lui Daniele De Rossi, 35 ani, al doilea jucator cu cele mai multe prezente in tricoul "giallorossi" (616), Totti a simtit ca nu mai este pe aceeasi lungime de unda cu noii patroni.Cu 786 de meciuri si 307 goluri in tricoul lui Roma (1993-2017), Totti a anuntat intr-o conferinta de presa ca este in dezacord cu actionarii clubului."Este o zi foarte dureroasa. Conditiile nu mai sunt indeplinite. Nu am avut niciodata posibilitatea de a lucra in sectorul sportiv asa cum am vrut. Dupa ce americanii au ajuns in fruntea clubului, ei au incercat prin toate mijloacele sa-i indeparteze pe romani din acest club. Acesta era scopul unora. Au reusit. Daca un alt patron vine la Roma si vrea sa parieze pe mine, eu sunt pregatit", a declarat Totti.