Transfer spectaculos pentru unul dintre titularii nationalei de tineret a Romaniei

Impresionati de evolutiile fundasului central roman la Campionatul European de tineret, oficialii formatiei italiene AS Roma sunt gata sa plateasca 4 milioane de euro pentru a-l achizitiona de la formatia rusa UFA.Potrivit site-ului vocegiallorossa.it , transferul lui Nedelcearu ar fi la un pas sa se efectueze.Ionut Nedelcearu are 23 de ani si joaca la UFA din 2018, cand a fost adus cu 600.000 de euro de la Dinamo.La Europeanul de tineret desfasurat luna trecuta in Italia si San Marino, Ionut Nedelcearu a fost integralist in toate cele patru intalniri disputate de reprezentativa Romaniei.Fundasul central nascut la Bucuresti are si 4 prezente in nationala mare a Romaniei.I.G.