Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume va fi vandut

Ziare.

com

Conducatorii echipei ''giallorossa'', aflata pe locul al patrulea in Italia, semifinalista a Ligii Campionilor in 2018, au recunoscut la sfarsitul lunii noiembrie ca poarta ''discutii preliminare'' cu ''potentiali investitori'', interesati de club.Gazzetta dello Sport scrie ca discutiile s-au accelerat in ultimele zile, iar ''magnatul texan Dan Friedkin ar urma sa devina noul presedinte al clubului, preluand majoritatea actiunilor de la actualul numar unu, James Pallotta''.Aceeasi sursa anunta ca ''vanzarea va fi formalizata in primele zile din ianuarie, dar afacerea este deja facuta'', suma fiind estimata intre 750 de milioane si un miliard de euro, potrivit altor publicatii din Peninsula.Dan Friedkin este seful Friedkin Group, un consortiu de servicii financiare. James Pallotta este proprietarul clubului din 2012, el lansand la acea data si proiectul unui nou stadion, ajuns astazi intr-un punct mort.De la sosirea lui Pallotta, AS Roma n-a castigat niciun trofeu. Miliardarul american, rareori prezent in Italia, este nepopular in randul fanilor echipei, care ii reproseaza in primul rand felul in care a gestionat cazurile lui Totti si De Rossi, jucatori de legenda ai clubului, impinsi spre retragere, respectiv spre plecare.