Reactia liderului WTA dupa ce Roland Garros 2020 a fost reprogramat

Ziare.

com

Barty a cucerit primul sau titlu de Grand Slam la Paris, in iunie 2019, insa acum va trebui sa astepte pana in septembrie pentru a reveni la Roland Garros, dupa ce Federatia franceza de tenis (FTT) a anuntat marti modificarea perioadei de disputare a turneului, din cauza pandemiei de coronavirus.FTT a fost criticata pentru aceasta decizie, pe care a luat-o fara consultarea celorlalte parti interesate, insa campioana australiana spune ca este nerabdatoare sa revina pe faimoasa zgura rosie, indiferent de perioada."Nu am vorbit cu Guy Forget (directorul turneului de la Roland Garros - n.red.), insa sunt multumita sa disput turneul indiferent cand va fi programat. Sper sa am sansa de a-mi apara titlul in septembrie. Orice oportunitate de a concura este ceva ce voi prinde cu ambele maini", a declarat Barty."Sunt lucruri mult mai importante acum, insa, si voi face tot ceea ce ne ajuta pe toti sa ramanem sanatosi si in siguranta", a adaugat ea.Ashley Barty a disputat ultimul sau meci in luna februarie, in semifinalele Openului Qatarului, impotriva cehoaicei Petra Kvitova, iar acum trebuie sa mai astepte pentru a reveni pe terenurile de tenis, dupa ce WTA a suspendat toate turneele pana pe 7 iunie.O inghetare a clasamentului ii ofera lui Barty sansa sa ramana numarul unu mondial pentru inca trei luni, cel putin.