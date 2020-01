Ashleigh Barty, in finala de la Adelaide dupa un meci tensionat

Ziare.

Ocupanta primului loc in clasamentul WTA a invins-o in semifinale pe Danielle Collins, dupa un meci de mare lupta.Jucatoarea de la Antipozi s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 7-6 (5).In ultimul act al turneului de la Adelaide, Ashleigh Barty o va intalni pe Dayana Yastremska, care in semifinale a trecut de Aryna Sabalenka.Finala dintre cele doua e programata maine dimineata.I.G.