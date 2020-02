Ashleigh Barty, invinsa in semifinale la Doha: Iata cine se va infrunta in finala

Ziare.

com

Australianca a pierdut confruntarea cu Petra Kvitova, in trei seturi, scor 4-6, 6-2, 4-6.O ora si 51 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.In finala programata maine, Petra Kvitova o va infrunta pe Aryna Sabalenak.Sabalenka a invins-o in prima semifinala a zilei pe Svetlana Kuznetsova, in doua seturi, scor 6-4, 6-3.Anul trecut, turneul de la Doha, dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari, a fost castigat de Elise Mertens, dupa o finala cu Simona Halep.I.G.