Ashleigh Barty o invinge pe Petra Kvitova si ajunge la un avans urias in fruntea clasamentului WTA

Australianca in varsta de 23 de ani a invins-o, vineri dimineata, pe Petra Kvitova, in sferturile de finala ale turneului din China.Primul set a fost castigat de cehoaica, scor 6-4, insa Bertens a revenit superb si le-a adjudecat pe urmatoarele doua, cu 6-4, 6-3.Doua ore si 7 minute a durat confruntarea dintre cele doua tenismene.In urma acestui succes, Ashleigh Barty ajunge la 6.836 de puncte si se distanteaza in fruntea ierarhiei WTA. Urmatoarea clasata e Karolina Pliskova, cu 6.015 puncte.Distanta fata de Simona Halep (4.962 de puncte), aflata pe locul 5, s-a marit de asemenea, fiind aproape de 2.000 de puncte!In semifinalele turneului de la Beijing, campioana de la Roland Garros o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre Elina Svitolina si Kiki Bertens.I.G.