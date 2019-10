Barty o invinge pe Kvitova si se califica in semifinalele Turneului Campioanelor

Ashleigh Barty - Petra Kvitova 6-4/ 6-2

Liderul clasamentului feminin s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2 dupa o ora si jumatate de joc.Partida de joi de la Shenzhen a inceput intr-o nota echilibrata, cele doua mergand bine cu serviciul.Barty a fost prima care a rupt echilibrul, reusind sa faca un break ce i-a fost suficient pentru a se impune in primul set.Actul secund a fost unul mult mai dezechilibrat, Kvitova nereusind sa tina ritmul cu adversara sa si cedand rapid de doua ori pe serviciu.Ash Barty s-a impus in doua seturi si asteapta acum duelul din semifinale de sambata cu invingatoarea meciului dintre Simona Halep si Karolina Pliskova 14:09 - Game, set si meci, Ashleigh Barty!13:54 - Vine si al doilea break si lucrurile par jucate.13:45 - Sportiva din Australia incepe setul cu break si pare ca se indreapta spre o victorie.13:30 - Barty profita de breakul realizat si castiga primul set!13:20 - Barty este cea care reuseste sa rupa echilibrul si are sansa de a castiga primul set.13:00 - Merg bine cu serviciul ambele jucatoare si dupa patru game-uri avem egalitate la doi.12:40 - Incepe partida cu Kvitova la serviciu.12:30 - Cele doua sportive au intrat in arena si se pregatesc de meci.INFO: Cele doua sportive au cate o victorie la Shenzhen, astfel ca invingatoarea va obtine calificarea in semifinale.