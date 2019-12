Rafa Nadal si Ashleigh Barty, campionii mondiali ai tenisului in 2019

Ziare.

Barty, care a renuntat in 2014 la tenis pentru cricket, revenind la sportul alb in 2016, a devenit primul australian care a castigat turneul de la Roland Garros de la Margaret Court in 1973, in urma victoriei in finala cu cehoaica Marketa Vondrousova, transmite Reuters.Sportiva in varsta de 23 ani a devenit si prima australianca lider WTA de la Evonne Goolagong Cawley, in 1976.De asemenea, jucatoarea de la Antipozi a castigat Turneul Campioanelor si a condus echipa Australiei la prima sa finala in Fed Cup dupa 1993."Sunt onorata sa fiu numita campioana mondiala ITF a anului. Sunt mandra de echipa mea si pentru ce am realizat si sunt nerabdatoare ca sezonul 2020 sa inceapa", a declarat Barty intr-un comunicat.Nadal a fost laureat cu titlul mondial ITF pentru a patra oara, dupa ce a cucerit al 12-lea sau trofeu la Roland Garros si al patrulea la US Open, ajutand si echipa Spaniei sa castige pentru a sasea oara Cupa Davis Unguroaica Timea Babos si Kristina Mladenovic (Franta) au fost desemnate campioane mondiale ITF la dublu feminin, ele castigand in 2019 titlul la Roland Garros, dar si la Turneul Campioanelor. Mladenovic a reusit sa fie determinanta pentru victoria Frantei in Fed Cup, mai ales in finala.La dublu masculin trofeul ITF a revenit columbienilor Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, dubli castigatori de Mare Slem in 2019, la Wimbledon si US Open.