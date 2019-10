Surpriza mare la Turneul Campioanelor: Bertens trece de liderul clasamentului WTA

Ashleigh Barty - Kiki Bertens 6-3/ 3-6/ 4-6

Ziare.

com

Sportiva olandeza a inlocuit-o chiar marti in turneu pe Naomi Osaka , retrasa din cauza unei accidentari, si a reusit sa se impuna in fata lui Ashleigh Barty cu scorul de 3-6, 6-3, 6-4.Numarul unu mondial a inceput bine partida si parea ca nu va avea probleme in a-si asigura a doua victorie consecutiva de la Shenzhen si, implicit, calificarea in semifinale, insa lucrurile s-au complicat pentru ea din setul secund.Dupa 6-3 in primul act, Barty a inceput setul secund cu break, insa si-a pierdut si ea rapid serviciul si a urmat o perioada in care niciuna dintre cele doua nu a reusit sa se impuna.Bertens a fost rupt echilibru facandu-si serviciul in game-ul sapte si a continuat cu break, adjudecandu-si setul."Decisivul" a inceput cu olandeza distantandu-se rapid la 4-0, insa a urmat o revenire a lui Barty, care a recuperat aproape miraculos. Nu a fost insa suficient, astfel ca Bertens debuteaza cu victorie la Shenzhen.In celalalt meci al grupei se intalnesc, tot marti, Kvitova si Bencic.14:50 - Bertens reuseste surpriza si o invinge pe Barty in 3 seturi!14:35 - Barty castiga doua game-uri consecutiv si lasa impresia ca poate reveni in acest meci.13:58 - Bertens revine fantastic si trimite partida in "decisiv"!13:55 - Dublu break Bertens si acesta va servi pentru castigarea setului secund!13:35 - Australianca are avantaj de un break si in acest set.13:14 - Ashleigh Barty reuseste sa castige primul set fara prea multe probleme.12:58 - Barty incepe foarte bine aceasta partida si se distanteaza din primele game-uri.12:40 - Si incepe meciul!12:30 - Suntem gata de start in prima partida a zilei de la Shenzhen.INFO: Bertens intra in competitie in etapa a doua, ea fiind inlocuitoarea japonezei Naomi Osaka, retrasa din cauza unei accidentari.INFO: In prima runda, Barty a trecut in trei seturi d Belinda Bencic.