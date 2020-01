Surpriza uriasa la Brisbane: Numarul 1 WTA pierde cu o jucatoare venita din calificari!

Ziare.

Barty a fost invinsa miercuri dimineata in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (4), de Jennifer Brady, jucatoare ajunsa pe tabloul principal dupa ce a jucat in calificari!Pentru sportiva americana este cea mai importanta victorie din intreaga cariera, fiind pentru prima data cand invinge o jucatoare din Top 10 WTA.Barty este a doua "victima" cunoscuta a lui Brady la Brisbane, americanca reusind sa treaca in primul tur de Maria Sharapova, fost numar 1 WTA.M.D.