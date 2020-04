Ioan Niculae, criticat dur de un fost fotbalist portughez

Ziare.

Fostul fundas portughez Geraldo Alves il critica pe finantatorul giurgiuvenilor, considerandu-l "cel mai mare dusman al echipei"."Dani Coman incearca sa faca o echipa foarte buna si au ajuns in play-off. Eu cred ca cel mai mare dusman la echipa aceasta probabil este patronul", a spus Geraldo pentru Telekom Sport "De obicei nu face ce trebuie, nu ajuta jucatorii pentru a face o performanta deosebita. Nu exista respect fata de jucatorii care la sfarsit l-au bagat in play-off", a completat fostul aparator al giurgiuvenilor.Geraldo Alves, acum in varsta de 39 de ani), a evoluat la Astra Giurgiu timp de doua sezoane, in perioada 2015-2017.Lusitanul a mai evoluat in Liga 1 pentru FCSB (2010-2012) si Petrolul (2012-2015).