Reactia lui Ioan Niculae dupa ce Astra a fost depunctata: Ce datorie au giurgiuvenii la ANAF

Astra, depunctata. CFR Cluj, interzis la transferuri

Finantatorul giurgiuvenilor e convins ca i se va da dreptate la TAS deoarece se va folosi de ordonanta 6, care ii permite sa plateasca datoriile pana pe 27 decembrie.800.000 de lei e datoria pe care Astra trebuie s-o plateasca in contul ANAF."Am fost anuntat de putin timp oamenii mei din club despre aceasta decizie. Le-am spus sa stea linistiti pentru ca ma folosesc de ordonata 6, iar eu am primit o hartie ca pot sa achit datoria de 800 de mii de lei pana pe 27 decembrie", a spus Ioan Niculae pentru Prosport "Nu consider ca este nicio o rautate din partea Comisiei, doarece cred ca cei de la comisie nu au stiut de hartia pe care eu o am si de faptul ca pot sa platesc pana pe 27 decembrie suma respectiva. Suta la suta ne vom recupera punctele de la TAS", a continuat acesta.Comisia de apel pentru acordarea licentei cluburilor a solutionat apelurile formulate de cluburile Asociatia Fotbal Club Astra si Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA impotriva hotararilor Comisiei pentru acordarea licentei cluburilor - instanta de fond - de sanctionare a celor doua cluburi pentru incalcarea cerintelor de monitorizare financiara, in timpul sezonului competitional 2019-2020, pentru care le-a fost acordata licenta de participare la campionatul national Liga 1.Apelul clubului Asociatia Fotbal Club Astra a fost respins si s-a mentinut hotararea instantei de fond de sanctionare a clubului cu deducerea a trei puncte din clasamentul sezonului aflat in desfasurare, pentru incalcarea articolului 61 bis. alin. 3 privind lipsa datoriilor financiare restante catre asigurarile sociale/ autoritatile fiscale/ Actualizare, anunta site-ul oficial al FRF.Apelul clubului Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a fost respins si s-a mentinut hotararea instantei de fond de sanctionare a clubului cu interzicerea legitimarii jucatorilor pana la urmatoarea evaluare, la care se constata indeplinirea cerintei, pentru incalcarea articolului 59 privind pragul de rentabilitate.Deciziile Comisiei de apel sunt definitive si executorii.Deciziile pot fi atacate cu recurs la Tribunalul Arbitral de la Lausanne (TAS) in termen de 21 de zile.TAS va pronunta solutia pana la data de 14 februarie 2020, conform Conventiei Arbitrale incheiate intre FRF si cluburile licentiate de Liga 1, decizia TAS fiind irevocabila.