Clubul Astra Giurgiu il ataca dur pe Sumudica: "Antrenorul se transforma in impresar!"

Dupa ce Sumudica a declarat ca echipa pe care o pregateste acum, Gaziantep, a facut o oferta de 600 de mii de euro pentru imprumutul lui Alibec, propunere refuzata de giurgiuveni, fosta campioana a reactionat oficial.Astra sustine ca nu a primit nicio oferta concreta pentru Alibec si il acuza pe Sumudica de faptul ca se transforma in impresar si ca pune presiune pe fotbalist."Referitor la declaratiile antrenorului clubului Gaziantep - Marius Sumudica, cu privire la transferul lui Denis Alibec in Turcia, clubul Astra doreste sa faca urmatoarele precizari:- Singura hartie oficiala primita de clubul nostru privind transferul lui Alibec a fost una in care clubul Gaziantep solicita imprumutul jucatorului! Pur si simplu, fara sume de bani, fara clauze financiare, etc.- De aici si pana la sumele vehiculate public de Marius Sumudica este cale lunga si, cu atat mai surprinzator este faptul ca antrenorul se transforma, de fapt, in impresar!- Consideram subiectul transferului lui Denis Alibeccatre o abordare neprincipiala, de influentare a jucatorului si opiniei publice intr-o directie gresita, departe de adevar", se arata in comunicatul Astrei.Sumudica a sustinut ca turcii de la Gaziantep au oferit 600 de mii de euro pentru imprumutul lui Alibec, insa Astra a refuzat propunere, cerand 3 miioane de euro pentru un transfer definitiv.M.D.