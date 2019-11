Alibec si Budescu aduc o noua victorie pentru Astra

Ziare.

Giurgiuvenii s-au impus la limita, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 16, cu Voluntari, unicul gol venind de la cei doi jucatori Era minutul 19 cand Budescu a inventat o pasa de geniu pentru Alibec, atacantul "executandu-l" apoi pe portarul Ramniceanu.In urma acestei victorii Astra a urcat provizoriu pana pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, la egalitate de puncte cu Viitorul lui Hagi, care are insa un meci mai putin disputat.: Lazar - Grahovac, Tamas, Dima - Fl. Matei, Simion, Crepulja, Radunovic - V. Gheorghe, Alibec, BudescuRezerve: Kitanov, Carneiro Dias, D. Gheorghe, Radut, Biceanu, Begue, TounkaraAntrenor: Bogdan Andone: Ramniceanu - Struna, Achim, Armas, Alex Vlad - Capatana, Gorobsov, Laidouni - Matan, Papazoglou, Ion GheorgheRezerve: Mitrev, Rodriguez Lopez, Kocic, Costin, Signorelli, Ebralidze, SimonovskiAntrenor: Cristiano Bergodi M.D.