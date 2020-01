Astra da o mare lovitura pe piata transferurilor: A luat un fotbalist de perspectiva de la Craiova!

Ziare.

Raoul Baicu a lasat gruparea din Banie pentru o aventura la echipa din Giurgiu, el semnand deja contractul cu noua sa formatie."Atacantul de 19 ani Raoul Baicu a semnat, in cantonamentul din Antalya, un contract valabil pana in vara lui 2023 cu clubul nostru.Sosit de la CS U Craiova, Baicu are cateva aparitii in Liga I, 10 la numar, cel mai important moment din cariera sa, pana acum, fiind golul marcat in poarta celor de la RB Leipzig, in preliminariile Europa League!", se arata in comunicatul giurgiuvenilor.Pe langa Baicu, "astralii" au anuntat si transferul japonezului Takayuki Seto, acesta revenind la Giurgiu dupa ce in sezonul trecut a evoluat in Letonia.